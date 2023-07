Le più belle cantine al mondo: sette le italiane. Cerretto al 29° posto

Tra le cantine più belle del mondo ci sono sette aziende italiane in classifica con Ceretto ad Alba (Cn) nella Top50 e Antinori nel Chianti Classico nella Hall of Fame (nel 2022 era al primo posto al mondo). Ma secondo il WBV - World’s Best Vineyards, il concorso mondiale per l’enoturismo, lanciato a Londra dalla William Reed nel 2019 e giunto alla sua 5ª edizione, la più bella cantina del mondo è Catena Zapata in Argentina.

Le sette cantine 7 cantine italiane nella Top100 sono Ferrari Trento, Castello Banfi, Tenuta Cavalier Pepe, Donnafugata, Tenuta San Leonardo, Villa Sandi e, come detto, Ceretto e Antinori che entra nella Hall of Fame.

La classifica World’s Best Vineyards 2023

1 Catena Zapata - Argentina

2 Bodegas de los Herederos del Marqués de Riscal - Spain

3 VIK - Chile

4 Creation - South Africa

5 Château Smith Haut Lafitte - France

6 Bodega Garzón - Uruguay

7 Montes - Chile

8 Domäne Schloss Johannisberg - Germany

9 Bodegas Salentein - Argentina

10 El Enemigo Wines - Argentina

11 Rippon - New Zealand

12 Weingut Dr. Loosen - Germany

13 Finca Victoria - Durigutti Family Winemakers - Argentina

14 Domäne Wachau - Austria

15 Quinta do Crasto - Portugal

16 Quinta do Noval - Portugal

17 d'Arenberg - Australia

18 Château d'Yquem - France

19 Château Pape Clément - France

20 Jordan Vineyard & Winery - US

21 González Byass – Bodegas Tio Pepe - Spain

22 Maison Ruinart - France

23 Champagne Bollinger - France

24 Bodega Colomé - Argentina

25 Viñedos de Alcohuaz - Chile

26 Henschke - Australia

27 Abadía Retuerta - Spain

28 Brooks Wine - US

29 Ceretto - Italy

30 Bodega Bouza - Uruguay

31 Champagne Billecart-Salmon - France

32 Klein Constantia Winery - South Africa

33 Château Pichon Baron - France

34 Château de Beaucastel - France

35 Szepsy Winery - Hungary

36 Delaire Graff Estate - South Africa

37 Viña Casas del Bosque - Chile

38 Château Mercian Mariko Winery - Japan

39 Clos Apalta - Chile

40 Graham's Port Lodge -Portugal

41 Château Kefraya - Lebanon

42 Quinta do Seixo (Sandeman) - Portugal

43 Viu Manent - Chile

44 Penfolds Magill Estate - Australia

45 Disznóko - Hungary

46 Veuve Clicquot - France

47 Château Mukhrani - Georgia

48 Bodega Diamandes - Argentina

49 Bodegas Muga - Spain

50 Viña Errázuriz - Chile

51 Château Haut-Brion

52 Benguela Cove

53 Villa Sandi

54 Quinta da Pacheca

55 Mission Hill Family Estate

56 Joseph Drouhin

57 Château Mouton Rothschild

58 Craggy Range

59 Tenuta San Leonardo

60 William Chris Vineyards

61 Gusbourne

62 Donnafugata - Marsala

63 Karam Wines

64 Soalheiro

65 Tenuta Cavalier Pepe

66 Quinta do Infantado

67 Matias Riccitelli

68 Chateau Beychevelle

69 Kaiken Wines

70 Cafayate Winery (Piattelli Vineyards)

71 Bodegas Ysios

72 Viña Santa Rita

73 Monte Bello (Ridge Vineyards)

74 Tokaj Oremus Pincészet

75 Cos d'Estournel

76 Bodegas Vivanco

77 Man O' War Vineyards

78 Quinta da Aveleda

79 Villard Fine Wines

80 Canaan Winery

81 Kumeu River Wines

82 98WINEs

83 Bodega El Esteco

84 Schloss Gobelsburg

85 Herdade do Esporão

86 Robert Mondavi Winery

87 Castello Banfi

88 Coulée de Serrant

89 Maipo Andes (Viña Aquitania)

90 Nyetimber

91 Movia

92 Domaine Weinbach

93 SuperUco

94 Tokara Winery

95 Daou

96 Champagne Henri Giraud

97 Château Oumsiyat

98 Seppeltsfield Barossa

99 Ferrari Trento

100 Grace Vineyard

World’s Best Vineyards 2023: come viene stilata la classifica

La classifica, che viene stilata attraverso diversi parametri e non rigidamente limitati, è il risultato dell’esperienza complessiva degli esperti che hanno definito il valore dell’accoglienza in cantina. Oltre 22 regioni in tutto il mondo, cioè Paesi produttivi (Italia, Australia, Argentina e così via); ciascuno con un panel di circa 36 professionisti tra sommelier, giornalisti ed esperti nel settore enoturistico ed enogastronomico guidati da un capo-panel che in Italia è Chiara Giorleo, critica enogastronomica e formatrice freelance. Sette preferenze a testa da assegnare tra cantine del proprio Paese di origine ed estero da indicare liberamente (non c’è un elenco predefinito) con tanto di motivazioni per arrivare al calcolo finale cui concorrono i voti di tutti i panel che definirà le migliori 100 cantine al mondo in termini di ospitalità.

Dopo la pubblicazione online delle posizioni 51-100 della (qui: The World’s Best Vineyards 2023 51-100 List worldsbestvineyards.com), la Top 50 è stata svelata con una splendida cerimonia in Rioja a Bodegas Beronia. «È un’attesa ricca di tensione quella che precede la rivelazione dei 100 nomi e spesso una sorpresa scoprire le destinazioni enoturistiche preferite dai colleghi internazionali: alla definizione della classifica contribuiscono i voti di tutti i panel, non solo quello del proprio paese – ha dichiarato la referente Italia del concorso, Chiara Giorleo (Italy Academy Chair) - Questo senza tralasciare il valore del tour nel paese ospitante la premiazione - come questo in Rioja - con l’augurio che un giorno si possa portare l’appuntamento in Italia»