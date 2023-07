Non è bello solo ciò che è Brut: come abbinare i vini ai dolci

L’estate ormai è scoppiata, ed insieme a lei sono tantissimi i tappi delle bottiglie che vengono fatti saltare per contrastare il grande caldo e per festeggiare con gli amici le tanto attese vacanze estive. Durante feste, matrimoni, pranzi e cene le carte dei vini mettono sempre a dura prova i commensali, impegnati nella scelta della bottiglia perfetta, dall’aperitivo al dolce.

Abbinare il vino ai dolci è spesso molto difficile

Ma, mentre il margine di errore per le portate principali è sempre più assottigliato dalla conoscenza in crescita del mondo del vino, l’abbinamento del dessert rimane sempre un tasto dolente, un misterioso buco nero che inghiottisce tutte le speranze dei sommelier seduti al tavolo, quando ad una torta di frutta viene consigliata una bollicina brut.

L’arte dell’abbinamento tra dolci e vino

La pasticceria quindi si conferma un “incubo” non solo per i cuochi alle prese con l’arte della precisione per antonomasia, ma anche per gli appassionati di vino, dinanzi alla scelta della bottiglia perfetta. L'abbinamento tra dolci e vino è un'arte che richiede una profonda comprensione dei sapori e delle caratteristiche di entrambi gli elementi. Mentre i dolci offrono una vasta gamma di gusti, texture e intensità, il vino aggiunge una dimensione di complessità con le sue note di frutta, acidità, dolcezza residua e, talvolta, tannini.

Le regole per abbinare il vino al dolce

Diverse sono le regole da seguire quando si tratta di abbinare il giusto vino ad un dolce. In primo luogo, è bene valutare il grado di dolcezza perché, mentre un piatto salato va (quasi sempre) abbinato ad un vino secco, un dessert richiede all’accompagnamento altrettanto residuo zuccherino nel calice. Questo significa che i dolci leggeri e delicati si sposano bene con vini bianchi dolci o spumanti, come un Moscato d'Asti o uno Champagne demi-sec. Dolci più ricchi e complessi, come una torta al cioccolato o una crostata di frutta, si accompagnano bene con vini rossi dolci o liquorosi, come un Porto o un Malaga.

Abbinamenti: non sempre funziona la regola “dolce va con dolce”

Attenzione però perché non basta osservare la regola del “dolce va con dolce” per ottenere il giusto equilibrio tra piatto e vino. Fondamentale è infatti tener conto dell’acidità del piatto e soprattutto del calice, poiché la “freschezza” del vino può contrastare e bilanciare la dolcezza del dolce, creando un equilibrio gustativo armonioso. Ad esempio, una torta al limone con la sua acidità si abbina splendidamente con un vino bianco secco e vivace come un Riesling Alsaziano Dry.

Vino e dolci: sì alla sperimentazione negli abbinamenti

Non esitate però a sperimentare. L'arte dell'abbinamento dei dolci e del vino è un territorio aperto alla creatività e alle scoperte gustative. Provate per esempio a combinare un dolce al caramello con una vecchia annata di Sauternes o, perché no, un semifreddo al caffè con un passito rosso dolce come un Recioto della Valpolicella. Sono infatti le sperimentazioni più audaci a lasciare un ricordo indelebile nella nostra memoria.

Quando i dolci si abbinano a un vino secco

Per i meno avvezzi al residuo zuccherino nel calice, possiamo trovare qualche eccezione che conferma la regola. Casi in cui il dolce può essere abbinato ad un vino secco, a patto di rispettarne l’aromaticità e la struttura. Ed esempio La freschezza e l'acidità di una panna cotta ai frutti di bosco può trovare un buon equilibro con un vino rosato secco come un Rosé di Provence. I sentori fruttati del vino fondendosi alla delicata dolcezza della panna cotta, creano un abbinamento libidinoso. Altresì, la complessità e l'intensità di una mousse al cioccolato fondente riesce a trovare un’ottima spalla in un vino rosso secco come un Cabernet Sauvignon o un Syrah, dove il corpo ed i tannini del vino si combinano con la cremosità della mousse esaltando la speziatura del cioccolato.

I vini perfetti da abbinare al gelato

Per terminare, non possiamo non citare il re indiscusso dell’estate, sua maestà il gelato! Questo prodotto, caratterizzato da una consistenza cremosa e da una dolcezza variabile a seconda degli ingredienti utilizzati in fase di preparazione. È bene quindi, anche in questo caso, prestare attenzione all’equilibrio tra dolcezza ed acidità. La sperimentazione dei gusti è sempre la strada più divertente, ma ecco qualche esempio per provare ad emozionarsi ad ogni leccata.

Il gelato alla vaniglia con la sua delicata dolcezza si abbina molto bene con un vino dolce spumante come il Moscato d'Asti che, con le sue note aromatiche di fiori e frutta, riesce a creare una perfetta sintonia con la dolce cremosità del gusto vaniglia. Il gelato alla fragola, con il suo sapore dolcemente fruttato, trova un buon abbinamento con il Brachetto d’Aqui. Ma potreste anche farvi tentare da un vino rosé secco, come un Cerasuolo D’Abruzzo che con i suoi aromi di frutta rossa e note floreali, si armonizza con la freschezza e la dolcezza della fragola, creando un abbinamento leggero e piacevole. Uno stravagante abbinamento per gli amanti della struttura del vino è quello tra gelato al caffè ed un Amarone della Valpolicella. Il vino veneto, con la sua carica aromatica fruttata e la speziatura dettata dall’evoluzione, riesce a creare una sinergia con l’aroma del gelato.

Che sia una dolce e serena estate per tutti!