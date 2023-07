Famiglia Cecchi celebra i suoi 130 anni all'insegna della passione per il vino

Tempo di festeggiamenti per la famiglia Cecchi. 130 anni di attività per l'azienda vinicola toscana, caratterizzata da una grande vocazione per il Sangiovese, fondata 13 decenni fa da Luigi Cecchi e arrivata oggi alla quarta generazione. Quarta generazione rappresentata oggi da Andrea Cecchi e all'insegna sì della tradizione, ma con un rinnovato interesse verso la modernità e le attuali tecnologie in campo enoico.

La famiglia Cecchi festeggia 130 anni

Giunta al suo 130esimo anniversario, Famiglia Cecchi è una delle più prestigiose realtà vitivinicole della Toscana che si trova oggi nel pieno del proprio percorso evolutivo tra sperimentazioni sui cloni del Sangiovese, zonazione, conversione al biologico, ricerca in campo agronomico e tecnico verso un approccio sempre più sostenibile e trasparente al vino. Da 130 anni Cecchi è cultore del Sangiovese e dei suoi territori d’elezione, dedicando ad essi tutte le sue energie, attenzioni, investimenti, studi, progetti.

Famiglia Cecchi: tra storia e innovazione

Non solo tradizione e rispetto del proprio retaggio storico: l'azienda agricola toscana si dimostra al passo con i tempi correnti puntando molto su temi quali la sostenibilità e l'innovazione. Da anni ormai Famiglia Cecchi è guidata dalla volontà di perseguire e adottare pratiche sostenibili e di conversione biologica che hanno portato oggi l’azienda a vantare due delle cinque tenute totali (Val delle Rose e Tenuta Alzatura) 100% organic. Le Tenute del Chianti Classico, Villa Cerna e Villa Rosa, sono attualmente certificate dal marchio Agriqualità con un processo di conversione al biologico già in atto e la più recente certificazione Equalitas, che integra la sostenibilità ambientale economica a quella sociale.

«Oggi Famiglia Cecchi è un player rilevante della vitivinicoltura nazionale di cui è ambasciatore in oltre 65 paesi nel mondo con una produzione media di oltre 9 milioni di bottiglie - dichiara la proprietà nella persona di Andrea Cecchi. Un’azienda in crescita che ha chiuso il 2022 con un fatturato complessivo di 41milioni di euro suddivisi a valore tra Italia (56%) ed Estero (44%)».