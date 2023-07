A Napoli è sempre festa scudetto: lanciata la birra ufficiale del club di calcio

Un traguardo atteso per 33 anni e ora guai a dire ai napoletani di smetterla con i festeggiamenti. I tifosi partenopei si stanno giustamente godendo i mesi post conquista del campionato e per rendere l'estate ancor più azzurra il club partenopeo ha deciso di lanciare la propria birra ufficiale. In uscita ad agosto si chiamerà Napoli Beer, e rappresenta il secondo caso al mondo in cui una birra assume il nome di una squadra di calcio, dopo che qualche mese fa anche la Juventus aveva fatto qualcosa di analogo. Il drink nasce in collaborazione tra la società campana e El Original S.r.l., ditta operante nella creazione e distribuzione di prodotti nel settore del beverage (e che aveva già prodotto la birra bianconera). Gli stabilimenti di produzione? Qualche romantico tifoso rimarrà un po' deluso, ma la birra del Napoli nascerà in provincia di Udine.

Nasce la birra ufficiale del Napoli

In vista della partenza del prossimo campionato insomma i tifosi del Napoli potranno fare scorta di birra, azzurra (almeno la lattina) come il loro cuore. L'idea alla base del lancio è quella di accompagnare i supporters partenopei nel prosieguo delle loro celebrazioni per il terzo campionato conquistato lo scorso maggio. La città, e come darle torto, non si è ancora svegliata dal sogno che sta vivendo, con la speranza che anche la prossima stagione possa essere altrettanto esaltante.

Non sono chiari i dettagli sulla data esatta in cui il prodotto sarà disponibile per l'acquisto: per ora si sa solamente come la Napoli Beer uscirà a fine agosto e che, parlando più nello specifico del prodotto, sarà una lager con una gradazione alcolica del 4,9%.

Napoli: tricolore all'insegna del cibo. Tutte le altre creazioni

Non poteva che festeggiarsi anche con il cibo lo scudetto partenopeo. All'ombra del Vesuvio, a dire il vero già settimane prima dell'aritmetica vittoria del campionato, erano state protagoniste altre creazioni gastronomiche a tema. Come dimenticare la torta al cioccolato omaggio a Osimhen, con tanto di granola a richiamare la bionda capigliatura dell'attaccante, ma anche le innummerevoli pizze con la raffigurazione dello scudetto al loro interno. Idem le pastiere celebrative, così come pasticcini e babà sui quali campeggiava (e campeggia tuttora) il numero 3. Non solo preparazioni popolari: anche i grandi brand si sono voluti unire a loro modo ai festeggiamenti azzurri.

Assafà, birra artigianale napoletana

Pasta Garofalo, tra l'altro sponsor del club, ha creato un formato che richiama il logo del Napoli (a forma di N, per l'appunto), liquori Borbone ha prodotto un'edizione limitata di limoncello, con l'etichetta celebrativa del tricolore. Limited edition anche per quanto riguarda Caffè Borbone: il brand campano ha celebrato a suo modo lo scudetto (estendendo l'omaggio alla città tutta) con una gamma denominata Mia Magica Napoli. Un Prosecco Doc è stato dedicato al Napoli campione (a marchio Bottega Trevigiana), e rimanendo in tema di alcolici anche il birrificio artigianale partenopeo Kbirr ha creato Assafà, la lager dello scudetto con tanto di San Gennaro e tricolore protagonisti dell'etichetta.