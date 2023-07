Quali sono le bevande colorate trend dell'estate? Bubble tea e i suoi “cugini”

In estate, soprattutto nelle torride giornate di questo periodo, idratarsi è fondamentale per contrastare la maggiore perdita di liquidi, dovuta alle alte temperature. Non solamente con il cibo si combatte la calura estiva. E se è vero che bere acqua fa bene, è altrettanto vero che avere alternative che strizzano l’occhio al gusto, non è affatto male. Ecco allora che entrano in gioco bevande quali il bubble tea, la kombucha e i più recenti - almeno in Italia - hard seltzer, bibite alcoliche frizzanti, arricchite con spezie, frutta e altri aromi, a bassissimo contenuto alcolico.

Bubble tea: il drink dell'estate 2023?

Tra le bevande più apprezzate c’è sicuramente il bubble tea: basti pensare che in Italia, secondo una recente ricerca di Growth Capital, il mercato avrebbe raggiunto i 42 milioni di euro nel 2022, ovvero oltre il 15% di quello europeo con un potenziale di crescita fino a 98 milioni nel 2027, per poi allinearsi con la crescita mondiale.

Estate 2023: i "nuovi" drink di tendenza

Piace a grandi e piccoli ed è colorato, dissetante, fresco e naturale: il bubble tea di Frankly, ad esempio, viene preparato solo con materie prime naturali, senza alcun utilizzo di bustine e aromi artificiali. E per l’estate 2023, nel menu sono stati inseriti drink che rispondono alla tendenza delle bevande alla frutta esotica. Protagonista indiscusso dei bubble tea estivi di Frankly è, infatti, il mango che si accompagna al tè verde giapponese per il Mango Matcha e alla polpa d’ananas e al latte di cocco nel Mango Pineapple o il Mango Yogurt, una new entry super fresca a base di purea di mango frullato con cremoso yogurt bianco, per una fresca esplosione di sapori tropicali, ideali per rinfrescare queste calde giornate estive.

Un’altra bevanda sempre più di tendenza - con un mercato stimato in 244 milioni di dollari nel 2021 e un tasso di crescita annuo del 24% (secondo il Market Data Forecast) - è il kombucha, una bevanda fermentata analcolica a base di tè, ricca di minerali e antiossidanti naturali, con una bassissima percentuale di alcool. Anche il kombucha ha infinite possibilità di aromatizzazione, che lo rendono adatto a diverse occasioni di consumo: Mia Kombucha, ad esempio, propone i gusti zenzero, lampone e limone.

Gli italiani scoprono anche l'hard seltzer

In Italia sono forse meno conosciuti rispetto alle bevande precedenti ma negli Stati Uniti è un trend in grande crescita da diversi anni (nel 2020 il volume d’affari è stato di oltre 1,5 miliardi di dollari, con un aumento del 214% rispetto all’anno precedente) e grazie al brand lanciato da Fedez, potrebbe presto diventare protagonista anche dell’estate italiana: stiamo parlando dell’hard seltzer. Si tratta di bibite alcoliche frizzanti, arricchite con spezie, frutta e altri aromi che le rendono morbide e piacevoli, capaci di andare incontro ai gusti di tutti. Esistono due tecniche di produzione: la prima è una semplice miscelazione di una base etilica neutra con acqua gassata (Seltz) e aromi. La seconda, invece, prevede la fermentazione di acqua con malto o zucchero, con l’aggiunta di frutta o altri ingredienti per delinearne il gusto.

Anche in questo caso, la gradazione alcolica e le molteplici combinazioni aromatiche ne hanno aiutato il successo: troviamo infatti hard seltzer al cocco (Mister B), ma anche alla menta e allo yuzu (Toccalmatto-Caulier) e al fieno di montagna (Wati).