“Bolo Beve Bene”: un viaggio alla scoperta dei Vini Colli Bolognesi

Nel cuore delle pendici a sud di Bologna, una campagna dal forte impatto culturale ed enogastronomico sta prendendo forma. "Bolo Beve Bene", promossa dal Consorzio Vini Colli Bolognesi, con il contributo del Masaf (ministero dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste), mira a far luce sulle eccellenze vinicole di questa regione, enfatizzando l'importanza di valorizzare il territorio d'origine e la qualità certificata dei prodotti enologici.

La bellezza dei Colli Bolognesi

Territorio d'eccellenza: i Colli Bolognesi

Il territorio dei Colli Bolognesi è un angolo prezioso dell'Italia, in cui la viticoltura di collina è protagonista. Qui, viticoltori appassionati si dedicano con impegno e dedizione alla produzione di vini di altissima qualità, preservando al contempo la biodiversità e affrontando i cambiamenti climatici con audacia e innovazione. Al centro dell'iniziativa, troviamo le due prestigiose denominazioni tutelate dal Consorzio: Docg Colli Bolognesi Pignoletto e Doc Colli Bolognesi. Queste etichette certificate offrono la sicurezza di degustare prodotti frutto di un'attenta cura del territorio e di tecniche vinicole di altissimo livello.

La Docg Colli Bolognesi Pignoletto e il Grechetto gentile

La Docg Colli Bolognesi Pignoletto prende vita dal Grechetto gentile, vitigno localmente conosciuto anche con il nome tradizionale di Alionzina. Un vino di eleganza e raffinatezza, che esprime al meglio l'essenza dei Colli Bolognesi.

La Doc Colli Bolognesi e la ricchezza dei vitigni

La Doc Colli Bolognesi ospita sia vitigni autoctoni come la Barbera, che internazionali come il Cabernet Sauvignon e il Sauvignon. Una varietà di vini che soddisfa i palati più esigenti e si fa portavoce dell'autenticità territoriale. L'attribuzione delle denominazioni Doc e Docg è regolamentata da disciplinari rigorosi, che stabiliscono criteri specifici per garantire la massima qualità e tracciabilità dei vini. Analisi chimiche ed organolettiche, quantitativi di uva per ettaro, titolo alcolometrico naturale minimo: tutti i parametri necessari per ottenere la certificazione.

Il messaggio di "Bolo Beve Bene"

La campagna "Bolo Beve Bene" mira a diffondere la cultura del bere consapevole, in cui il consumatore possa apprezzare non solo il gusto e l'aroma, ma anche l'identità territoriale e la passione dei produttori. Un messaggio importante per sostenere e promuovere il patrimonio enologico dei Colli Bolognesi, un'esperienza di gusto unica e autentica che incanta e affascina chiunque abbia la fortuna di degustarli.