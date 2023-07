Bottega vince anche in cassazione per bottiglie e marchi dorati e rosa specchiati

La Corte di Cassazione ha emesso una sentenza definitiva riguardante una delle battaglie più importanti nella cosiddetta "guerra del Prosecco" tra le cantine produttrici di bottiglie e marchi simili. Il ricorso presentato da un concorrente di Sandro Bottega, accusato di contraffazione dei celebri marchi dorati e rosa specchiati, è stato giudicato inammissibile dalla Suprema Corte, che ha altresì condannato il concorrente al rimborso spese e al pagamento di una sanzione pari al doppio del contributo unificato.

Sandro Bottega

Conferma l'autenticità dei marchi rappresentati dalle bottiglie "Bottega Gold" e "Bottega Rose Gold"

La sentenza conferma l'autenticità dei marchi rappresentati dalle iconiche bottiglie "Bottega Gold" e "Bottega Rose Gold", sostenendo che tali marchi sono validi e distintivi. La Corte ha sottolineato che le differenze tra i prodotti dei concorrenti, se presenti, sono talmente lievi da non escludere la possibilità di confusione tra i marchi. In particolare, la Corte di Cassazione ha riconosciuto che il colore specchiato, predominante sulle bottiglie di Bottega, è diventato un vero e proprio emblema dei marchi della cantina trevigiana, grazie alla sua diffusione su scala mondiale. Ciò ha contribuito a sostenere la distintività dei marchi e a scongiurare le accuse di contraffazione.

Le bottiglie di Sandro Bottega

Bottega: «La nostra azienda ha sempre dimostrato massima originalità ed estrema innovazione»

Questa storica sentenza rappresenta un importante punto di riferimento non solo per Bottega, ma per l'intero settore delle cantine concorrenti che si trovano a fronteggiare simili controversie giudiziarie. Al riguardo, Sandro Bottega, presidente di Bottega Spa, ha dichiarato: «La validità dei marchi registrati nel corso degli anni è stata riconosciuta in Italia e in Europa da diversi organi competenti. La nostra azienda ha sempre dimostrato massima originalità ed estrema innovazione, guadagnandosi una reputazione di qualità premiata con quasi 400 riconoscimenti nazionali ed internazionali nel settore dei vini e dei distillati».