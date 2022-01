Boom del vino all'asta: in una anno vendute cinquantamila bottiglie

È stato un anno record per le aste online. Secondo il report 2021 di Catawiki, piattaforma leader in Europa, sono stati spesi più di 500 milioni di euro e oltre un milione di persone ha fatto un’offerta per gli oltre 3,5 milioni di oggetti andati all’asta sul sito. A contribuire al successo in Italia è stato soprattutto il vino, che si è dimostrata la categoria preferita, con quasi cinquantamila bottiglie vendute e con il record dell'etichetta più costosa messa all'asta a livello globale: un Grand Cru da 15.500 euro.

Italia, è record di vino all'asta

Il volume degli acquisti all'asta dei consumatori italiani nel 2021 ha superato i 100 milioni di euro, con una spesa media di circa 1.000 euro. Gli italiani che hanno fatto un’offerta sono stati oltre 230.000. Come detto, la categoria che ha riscontrato maggior successo è il vino, seguita da oggetti decorativi, arte moderna e contemporanea, gioielli e orologi.

Con oltre 50mila bottiglie vendute e una crescita del settore di quasi il 45% rispetto all’anno precedente, il vino si posiziona quindi in pole position tra le categorie più amate dagli italiani; basti pensare che proprio in Italia è stata venduta la bottiglia più costosa messa all’asta a livello globale, si tratta di una Domaine de la Romanée-Conti Romanée Conti Grand Cru del 2006 battuta per 15.500 euro.

La crescita dello Champagne

Una menzione particolare va alla categoria dello champagne che ha fatto registrare un tasso di crescita della categoria - in termini di oggetti venduti - che sfiora il 60% rispetto all’anno precedente.

Un whisky da impazzire

Sul podio degli oggetti più esclusivi venduti su Catawiki nel 2021 troviamo una rara collana colombiana con smeraldo e diamanti da 100.000 € e una bottiglia di whisky Macallan del 1949 battuta per 71.000 €. Seguono poi altri oggetti come un fumetto di Tin Tin venduto a 10.300 €, la già citata bottiglia di vino più costosa del 2021 a 15.500 € acquistata in Italia e una bicicletta di Wout van Aert del Team Jumbo Visma da 16.250 €.