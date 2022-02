Come approcciarsi a nuovi mercati? Risponde il servizio del Merano WineFestival

Arriva sul mercato Buyering & Financial, il nuovo servizio nato dalla collaborazione fra Merano WineFestival e 5 Hats, società di marketing strategico e operativo nel turismo e nel food&beverage, a favore delle imprese selezionate con almeno un WH Award. Non un semplice servizio di buyering perché, oltre alla selezione di The Wine Hunter, viene aggiunto un servizio come quello della ricerca della finanza agevolata per le aziende produttive meritevoli del riconoscimento.

Nasce il nuovo servizio Buyering & Financial



Come approcciarsi a nuovi mercati

Il Team 5-Hats, società di marketing strategico e operativo nel turismo e nel food&beverage e Gourmet’s International, azienda titolare del brand Merano WineFestival, hanno realizzato un nuovo servizio per portare le aziende del food&beverage (con almeno un WH Award) ad approcciarsi ai nuovi mercati internazionali.



Le due realtà, che già da gennaio 2021 hanno siglato la partnership per Naturae et Purae e per il Merano WineFestival 2021 creando insieme il nuovo format Itinerari Miscelati, hanno deciso di continuare la collaborazione per realizzare un servizio esclusivo rivolto ai produttori selezionati attraverso gli Awards.



A disposizione un team di professionisti

Durante tutto l’anno sarà possibile per le aziende, dopo un processo di profilazione, avere a disposizione un team di professionisti che creeranno il matching fra gli importatori che il Merano WineFestival ha selezionato e sono attivi su tutti i mercati mondiali.



«Crediamo che sia necessario fare sistema perché il prodotto Italia inteso come enogastroturismo e territorio possa essere supportato in questo momento storico dei mercati internazionali – ha dichiarato Andrea Pilotti, amministratore delegato di 5 Hats - Questa sarà un sfida emozionante che richiederà molto lavoro, ma siamo sicuri che sia ciò che serve ora». Helmuth Köcher, patron del Merano WineFestival sottolinea l’importanza dell’operazione: «La professionalità di 30 anni di Merano WineFestival e la selezione di prodotti di alta qualità sono i garanti del Buyering&Financial».



I consigli di Helmuth Köcher

Il servizio comprenderà diverse attività tra cui una rubrica con i consigli di Helmuth Köcher sulle nuove tendenze ed i nuovi mercati.