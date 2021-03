Il Covid non ferma il Vino Santo Doc. In Trentino il rito della spremitura

Pubblicato il 27 marzo 2021 | 13:33

L'antico rito della spremitura del Vino Santo Trentino Doc

La tradizione oltre il Covid

Presidio Slow Food

Un vino corale

Il Rito della Spremitura

l profumo del vento, il colore del tempo. Anche quest'anno in, nella suggestiva e romantica, è scoccata l'ora del, l'oro giallo del Trentino, nettare raro e prezioso. Da tanti anni l'delladelleche danno vita al Vino Santo Trentino si svolge con la partecipazione dell'intera comunità in occasione dellaAnche quest'anno questo non è possibile. Ma la tradizione va rispettata hanno dichiarato i responsabili dell'Associazione Vignaioli del Vino Santo Trentino Doc. E se già l'anno scorso, sempre per colpa della, l’Associazione aveva deciso di non arrendersi e di dare vita egualmente a tanti piccoli riti, quest'anno i Vignaioli del Vino Santo si ritrovano perquestoche è prima di tutto un. E lo raccontano con le loro mani, i loro gesti, i loro sguardi, i colori e i profumi della Valle dei Laghi, in unche rende onore all’attesa che ne accompagna la tradizionale e il rigoroso processo produttivo.Il Vino Santo Trentino,, è il frutto del lavoro di quanti credono che sia ancora necessario attendere il tempo giusto per le cose buone. Quelle che raccontano, saperi condivisi, memorie passate e passioni presenti. Un prodotto a cui solo l’attesa - della maturazione, della, dell’, della, della, dell’- dà quel sapore e quel colore che lo rendono così riconoscibile.Un vino corale che nasce da, che profuma del vento del, che racconta la Terra dove nasce. Un binomio indissolubile quello che lega questo vino al suo tempo, inseparabili l’uno dall’altro, celebrato nei passaggi a cui i Vignaioli ancora oggi prestano massima cura e attenzione.Tra questi ildella. Uno tra i momenti simbolicamente più importanti, che si svolge in occasione dellae che segna il passaggio dalla fase di appassimento sulle "arèle" alla fase di vinificazione. Un rito che è diventato, negli ultimi anni, occasione die dicon la comunità più ampia: quella che abita la Valle dei Laghi e quella che qui giunge pertradizioni eIn questo marzo 2021, un anno che ha visto nuovamente l’impossibilità di invitare fisicamente quanti avrebbero voluto partecipare al rito, le Aziende agricolehanno comunque deciso diil. Lo hanno fatto incontrandosi, alla giusta distanza, attorno a un piccolo tornio, nella Casa Caveau Vino Santo, a Padergnone (Tn). Uno spazio che, costruito intorno al 1800 quale fruttaio Rigotti, è stato fino al 1980 il più grande appassitoio della Valle dei Laghi e che dal 2020, a seguito di un attento recupero conservativo, ospita la storia di questo vino così prezioso.Un rito che i Vignaioli hanno voluto raccontare per immagini, condensando in poco meno di un minuto una storia lunga secoli. Un invito ainsieme ildell’che si fa vino nobile, di dolce eleganza e di straordinaria longevità.