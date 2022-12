Dove degustare il whiskey in Italia

Il whiskey sta entrando sempre di più nell'immaginario e nelle abitudini comuni grazie ai tanti luoghi dove poterlo degustare in maniera sempre più professionale, e soprattutto grazie ai tanti club di degustazione che stanno sorgendo in Italia. Seppur considerato meno conviviale da bere per una serata goliardica, il whiskey si sta radicando sempre di più negli usi e costumi di tantissime persone, che non rinunciano a degustarlo sia a casa che fuori. Uno dei posti più gettonati in tal senso è il Dream House a Milano, un locale dove gustare whiskey diventa un vero evento esperienziale. La scelta è ampia e non potevano di certo mancare i whiskey irlandesi come Jameson Irish Whiskey, sempre più apprezzati nel bel paese.

Anche grazie a questi locali il whiskey sta diventando sempre di più un prodotto non solo per appassionati e intenditori, ma anche per "bevitori più comuni": in tal senso, le eccellenze dei whiskey Jameson sono ideali per conquistare il palato delle persone. Tra i più apprezzati da bere troviamo di certo Jameson Irish Whiskey, un prodotto frutto di una tripla distillazione che gli conferisce una morbidezza impossibile da confondere.

I luoghi dove degustare un buon bicchiere di whiskey

Il Dream House si trova a Milano ed è un locale nato dal sogno di due amici e dal loro motto “a drama to dream”: da queste radici nasce un vero e proprio whiskey club aperto a tutti gli appassionati, ma anche ai neofiti che intendono avvicinarsi a questo mondo. Qui, si possono degustare whiskey da tutto il mondo, sapientemente scelti e selezionati dai proprietari. A vostra disposizione una vasta drink list che, oltre a comprendere il whiskey semplice, propone anche un'ampia selezione di cocktail, diversi a seconda delle stagioni. Nella loro selezione è presente anche una vasta scelta di whiskey irlandesi: da bere da solo, on the rocks o miscelato in un cocktail a base di whiskey.

Oltre al Dream House nel capoluogo lombardo è possibile degustare il whiskey anche in altri famosissimi locali: da Porta Venezia fino ad arrivare a Corso Como, sono tanti i locali che offrono una vasta selezione di distillati come, ad esempio, l’Harp Pub Guinness, dove tutti gli anni in autunno vengono organizzate delle degustazioni scegliendo tra una serie di percorsi che includono anche i whiskey irlandesi, e il rinomato The Doping Club, un cocktail bar e bistro che sorge a Porta Ticinese, zona rinomata del capoluogo lombardo, dove tra i tanti è possibile degustare anche Jameson Irish Whiskey.

Nell’area milanese di Porta Venezia troviamo, invece, “A casa mia”, con al suo interno una vastissima scelta di whiskey tra cui scegliere e una degustazione a cadenza settimanale di whiskey da tutto il mondo.

Il club del whiskey italiano

A dimostrazione del fatto che il whiskey stia diventando sempre di più apprezzato in Italia è nato qualche anno fa un club esclusivo, il “Whisky Club Italia”, interamente dedicato a festival ed eventi di questo favoloso distillato. Lo scopo del club è quello di diffondere la conoscenza dei whiskey di alta qualità attraverso l'ausilio di eventi, festival e attività editoriali. Il tutto all'insegna della condivisione e della passione per uno dei distillati più rinomati e apprezzati al mondo: il whiskey.