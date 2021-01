Etichette per i produttori di vino e birra: perché stamparle online

Pubblicato il 22 gennaio 2021 | 10:33

La stampa online: vantaggi e pregi

e aziende che si occupano dellapossono trovare numerosi vantaggi nella scelta di stampare le etichette per le proprie bottiglie direttamente online. I benefici che ne derivano hanno a che fare non solo con la qualità di stampa, ma anche con la praticità e la comodità che vengono assicurate dai servizi di configurazione online., per esempio, permette di stampare online leattraverso una procedura che è rapida e al tempo stesso innovativa, ma anche conveniente dal punto di vista economico. Il supporto che viene garantito da un etichettificio reale, che ha alle spalle più di 40 anni di esperienza in questo settore, è una ulteriore assicurazione sullache si possono ottenere.

È facile immaginare che chi non ha mai stampato online delle etichette adesive potrebbe essere titubante o trovarsi in difficoltà, ma il configuratore di LabelDoo ha il pregio di risultare molto intuitivo e di facile utilizzo anche per i neofiti. Per altro, è presente un pulsante denominato “Aiutami a scegliere” grazie a cui si possono ottenere tutte le indicazioni utili in merito. C’è, infatti, una pagina che è interamente dedicata alle caratteristiche dei materiali di stampa e ai consigli relativi alle modalità di impiego: si tratta di una guida che è stata concepita e messa a punto per andare incontro alle esigenze di chi deve stampare, soprattutto nel caso di etichette birra o vino, e non sa quale carta scegliere. Con la stampa online di LabelDoo, per altro, si ha l’opportunità di ordinare il campionario gratis: in questo modo le aziende possono osservare da vicino i materiali per apprezzare le loro lavorazioni e toccarle con mano, in senso letterale.

Le etichette adesive in bobina

Ormai la maggior parte delle aziende ha compreso quali sono i vantaggi che possono derivare dal ricorso alle etichette adesive in bobina: una soluzione ideale non solo per le piccole e medie imprese, ma anche per le organizzazioni di dimensioni maggiori. Basti pensare a ciò che si può ottenere in termini di personalizzazione della stampa. Per applicare le etichette in bobina molte realtà fanno affidamento su macchine etichettatrici che permettono di rendere il processo non solo più semplice, ma anche più rapido, in presenza di volumi di produzione molto consistenti.

L’applicazione automatica delle etichette

I migliori standard di precisione rappresentano la conseguenza più evidente della scelta di applicare in automatico le etichette: è chiaro che operando a mano sarebbe impossibile ottenere lo stesso risultato su ogni supporto, a maggior ragione nel caso in cui si parli di un numero di bottiglie (visto che ci stiamo riferendo ai produttori di birra e vino) elevato. Nessuno vuole correre il pericolo di ritrovarsi con etichette disallineate o con delle grinze, insomma. I rotoli di LabelDoo hanno il pregio di essere macchinabili: quando si opera attraverso il configuratore online è sufficiente optare per la modalità di applicazione automatica per avere la possibilità di definire tutti i parametri che si desiderano, dal diametro massimo del rotolo – sia esterno che interno – al verso di uscita, senza dimenticare il tipo di avvolgimento.

Perché scegliere LabelDoo

Per fare in modo che l’applicazione delle etichette stampate online risulti ancora più agevole, nel novero dei formati è stato aggiunto il fronte retro: in questo modo è possibile stampare su tutte le bobine la coppia di etichette. Nel caso della stampa delle etichette per le bottiglie di vino, la coppia fronte retro è una soluzione quasi obbligata. Le bottiglie del vino, infatti, nella maggior parte dei casi prevedono una etichetta sulla parte frontale e una sulla parte posteriore, non solo per convenzione ma anche per esigenze di comunicazione: la prima riporta le informazioni più importanti, mentre la seconda accoglie gli approfondimenti, con suggerimenti sugli abbinamenti e una descrizione del prodotto.

Tagliare i costi

Ecco, quindi, che se si sfrutta la possibilità di stampare su una bobina sola le due etichette, si commissiona un ordine unico, il che permette non solo di risparmiare tempo, ma soprattutto di tagliare i costi. Con LabelDoo si ha l’occasione di ottimizzare tutto il processo, grazie a una procedura di stampa online che presta la massima attenzione alla qualità.