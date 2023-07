£$I Maestri raccontano...$£ Villa Mosconi Bertani: tra storia e vini pregiati

Si è svolto all'interno della suggestiva Villa Mosconi Bertani, situata nel cuore della Valpolicella, a pochi minuti dalla splendida città Unesco di Verona e dalle rive del lago di Garda, l'evento organizzato dal team di 5 Hats. Questa magnifica dimora ha una storia ricca di fascino e tradizione legata alla produzione di vini pregiati, grazie ai suoi incantevoli vigneti circostanti. Il team di 5 Hats ha voluto offrire un'esperienza unica agli importatori e ai professionisti del comparto, scegliendo tra le numerose location a disposizione, proprio Villa Mosconi Bertani come contesto ideale per esprimere l'incontro tra la Valpolicella e il resto del mondo. Questo complesso, risalente alla seconda metà del 1700, vanta un meraviglioso parco in stile inglese, romantico e affascinante, che rappresenta l'ideale per accogliere coloro che desiderano immergersi nella bellezza della natura. La famiglia Bertani oggi è la perfetta padrona di casa ed il salone delle Muse è il luogo ideale per poter brindare a nuovi incontri: qui abbiamo fatto nascere un momento davvero speciale.

Il made in Italy che fa rete: un evento di successo per attrarre i buyer globali

Durante la serata sono accorsi un centinaio di businessman e di businesswomen provenienti da quattro continenti con la voglia di scoprire quanto sia bello immergersi in collina e confrontarsi con territori e teste pensanti. Le lingue parlate in sala erano molteplici e di diverse nazionalità: dalla compagine brasiliana della nostra partner Karine De Souza, fino a buyer provenienti dalla Romania per arrivare alla Cina e Stati Uniti, Moldavia e Russia.

La nostra selezione ha riunito alcune aziende da diverse parti d’Italia, fra tutte spiccavano i gioielli dei marchigiani Tenute Cesaroni e Parvus Ager a rappresentanza di una Doc dinamica ed in crescita mediatica come Roma Doc. Queste aziende capofila dell’evento hanno fatto da traino alla sempre più crescente voglia di unirsi a sistema per affrontare i vari mercati internazionali, finalmente facendo valere il concetto che il made in Italy ha bisogno di progetti attrattivi e di strategie che diano la possibilità di presentarci come aziende compatte e allenate agli occhi dei buyer internazionali.

Un viaggio culinario tra territorio e vini italiani: l'esperienza con lo chef Federico Spiazzi

A impreziosire la serata, lo chef scelto per l’evento è stato Federico Spiazzi, patron dell’Osteria la Pesa a due passi da Verona. Il locale è stato identificato dal team perché è sicuramente un astro nascente della ristorazione che conta e riesce perfettamente a coniugare tradizione e sguardo al futuro, strizzando perfettamente l’occhio alle nuove generazioni gourmand. Lo chef è stato in grado di risolvere il difficile compito di legare tutta la degustazione a un menu territoriale, pensato per una serata glam, ma non troppo impegnata: i suoi ragazzi in sala sono stati altrettanto importanti nel trasmettere l’entusiasmo e la voglia di abbinare i vini di nove cantine italiane al menu dello chef.

Federico Spiazzi, patron dell'Osteria La Pesa
Lo staff dell'Osteria La Pesa
Un momento dell'evento organizzato dal team di 5 Hats a Villa Mosconi Bertani

La soddisfazione più grande è una serata ottimamente riuscita che non solo ha portato a valorizzare una terra come la Valpolicella, ma ha fatto incontrare e confrontare lo stesso territorio con cantine da tutta Italia aprendo le porte al mondo. La vera maestria, in questo caso, non è solo produttiva, ma è anche indubbiamente nell’attitudine dei produttori e della famiglia Bertani nel voler creare connessioni allargando i propri confini.

