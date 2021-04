Il ritorno dell'Orpicchio, vitigno toscano a bacca bianca

Pubblicato il 26 aprile 2021 | 10:30

V

L'Orpicchio - foto: Registro nazionale delle Varietà di Vite

Il recupero dell'azienda Donne Fittipaldi

Degustando l'Orpicchio

itigno a bacca bianca della, in particolare della zona del, in provincia di Arezzo, ma anche lungo la costa tirrenica. La sua presenza in diverse zone della regione viene segnalata più volte da vari studiosi nel secolo scorso. Il rinnovamento deiè stato fatale per l'Orpicchio, dotato di caratteristiche poco gradite aidi allora: maturazione precoce e grande sensibilità allaed alleSolo nel 1995 si inizia uno studio più approfondito, grazie all'Azienda Sperimentale dell'Unità di Ricerca per la Vinificazione. Nel 2007 l'Orpicchio viene iscritto neldelle Varietà di Vite, tra quelle idonee alla coltivazione. Può essere usato in 5 Igt: Alta Valle della Greve, Costa Toscana, Montecastelli, Toscana e Val di Magra.Negli ultimi anni alcuni vignaioli lo stanno rivalutando: nel 2002 l’aziendalo pianta a Bolgheri. È stato il primo Orpicchio in purezza ufficialmente commercializzato. Nel 2009, a seguito della selezione di vecchi biotipi, Dianella ha realizzato un vigneto dedicato, con l’idea di farlo diventare il vino importante dell’azienda.In bottiglia si presenta con un colore giallo paglierino intenso. Secondo le intepretazioni dell’annata e del produttore il vino ha qualche sfumatura differente, in generale al naso presenta note fruttate che si amalgamano con quelle muschiate, in bocca una piacevole acidità, è sapido e di corpo. Molto indicato all’abbinamento con