Sabrage academy: master e corsi per stappare con classe

Sciabolare Champagne, Trentodoc, Franciacorta, Alta Langa o Prosecco non importa. Quello che importa è sciabolare. Il sabrage è diventato uno dei riti più trendy del momento, soprattutto tra i più giovani. In realtà affonda le sue radici nel periodo napoleonico (la sabre, la sciabola, è l’arma della cavalleria leggera di Napoleone Bonaparte e veniva usata per stappare le bottiglie e festeggiare una battaglia conclusa con successo) e a Milano i diplomati Sabrage academy potranno ulteriormente approfondire iscrivendosi a un apposito master.

Il rito dello sabrage

I rito del sabrage

Si esce a fare un aperitivo con gli amici e si sciabola: con l’iPhone, un bicchiere, una carta di credito. Per non parlare nelle baite in alta quota: nelle pause pranzo degli sciatori non può mancare una sciabolata, magari da fare utilizzando gli sci al posto della sciabola. Se il sabrage è tornato alla ribalta come gesto di festa e di libertà, cresce anche la richiesta di saperne di più di questo rito napoleonico arrivato intatto fino ai giorni nostri.

Nuovi corsi di Sabrage academy

Per questo a marzo ripartono i corsi di Sabrage academy, la prima accademia amatoriale italiana per diplomarsi sabreur (sciabolatori), con una grossa novità. I già diplomati in sabrage con Sabrage Academy, infatti, potranno diplomarsi in Master Sabrage, un upgrade del primo diploma che attesterà la loro capacità di sciabolare bottiglie in grandi formati.

Una lezione di sabrage

Gli step dello sciabolatore

Sciabolare una bottiglia da 0,75, infatti, è solo il primo step per un appassionato di sabrage: lo step successivo è quello di sciabolare grandi formati, dalla magnum a formati superiori, 3 litri, 6 litri e così via. E per farlo (escludendo il formato magnum da 1,5 litri) c’è bisogno di ancora più tecnica, oltre che dei supporti adeguati a reggere la bottiglia (che non si può tenere con una mano solo, come richiesto dal rito del sabrage). Gli aspiranti Sabrage Master si cimenteranno nella sciabolata di 1 formato da 0,75, 1 magnum e 1 jeroboam (3 litri) di Ca’ di Rajo, partner tecnico del corso di Master Sabreur di Sabrage Academy.

La sciabola utilizzata per lo sabrage

Il Master di Sabrage academy si terrà al Testina Milano

A ospitare il primo corso di Master Sabreur di Sabrage academy del 14 marzo sarà il ristorante tipico milanese Testina Milano nel suo spazio Testina Eventi (via Abbadesse, 19 Milano). Il corso si svolgerà in un’accogliente sala riservata con spazio esterno per l’esercitazione pratica di Sabrage, a seguire ci sarà la consegna dei diplomi e cena. La quota di partecipazione è di 150 euro.

Sabrage, la fase di taglio

Gli altri corsi

Per chi invece non ha ancora ottenuto il suo primo diploma di sabreur, sono in programma due corsi: il 4 marzo sempre a Milano, da Testina, e il 26 marzo a Termeno (BZ), da Hofstatter Garten. Il corso di Sabrage base prevede una parte teorica di circa 45 minuti e una parte pratica in cui ogni partecipante si esercita nella sua prima sciabolata. Prima di capire come eseguire una sciabolata perfetta (senza fuoriuscita di liquido e in totale sicurezza), si scopriranno storie e aneddoti legati sia al Sabrage sia al mondo delle bollicine: dall’evoluzione delle bottiglie e dei tappi di vino nella storia all’invenzione della gabbietta, passando attraverso curiosità legate al bon ton come, ad esempio, a chi servire per primo il vino a tavola, come si impugna il calice, come si brinda, come si stappa una bottiglia di bollicine in modo tradizionale. La quota di partecipazione comprende il corso, un kit Sabrage Academy (composto da sciabola professionale, guanti e una bottiglia di Champagne), il diploma e la cena a seguire ed è di 255 euro a persona. I corsi si svolgeranno in totale sicurezza, con numeriche ridotte e secondo le disposizioni vigenti anti-Covid.



I corsi di Sabrage Academy si prenotano su www.sabrageacademy.it



Per informazioni su come partecipare ai corsi oppure se si vuole portare un corso di Sabrage Academy nel proprio locale, scrivere a info@sabrageacademy.it