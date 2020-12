Vini bianchi macerati regolarizzati Ma sulla produzione c'è da lavorare

Pubblicato il 30 dicembre 2020 | 06:31

ei giorni scorsi si è svolta l’assemblea dell’-Organizzazione intergovernativa della vite e del vino, a livello mondiale, in cui, tra molte altre risoluzioni, è stata approvata la "OIV-ECO647-2020". Che cosa ha di particolare questa risoluzione? Per la prima volta - nel capitolo 4 "vini speciali" definizione 4,9 - vengo definiti iTutto è partito da una proposta di esperti di “diritto e informazione dei consumatori”. L’Oiv ha preso in considerazione alcuni fattori:Da tutte queste considerazioni l’Oiv ha deciso di inserire la seguente definizione nel Codice Internazionale delle Pratiche Enologiche: Vino bianco ottenuto dalla fermentazione alcolica di un mosto, comprese le bucce, la polpa, i vinaccioli ed eventualmente i raspi.Ha dato ulteriormente delle prescrizioni a cui si deve attenere chi vuol produrre dei vini bianchi perché essi siano da considerarsi macerati:Finalmente la più importante organizzazione mondiale sul vino dà alcune indicazioni precise sulla produzione e degustazione dei vini bianchi macerati e finalmente abbiamo il nome per questa categoria, seppur piccola, di vini. Non più, amber, skin contact e chi più ne ha più ne metta. Ma semplicemente Vini bianchi macerati.. Minimo un mese a contatto con le vinacce significa che l’uva deve essere con una buccia molto spessa e resistente. Poche sono le varietà che hanno questa caratteristica, tipica delle uve a bacca rossa. Questa prescrizionenew entry che rimangono sulle bucce 3, 4, 5 giorni o poco più. Forse si è voluto proprio evidenziare l’utilizzo del metodo tradizionale georgiano dove le uve intere rimangono nei kvevri fino a marzo dell’anno successivo alla vendemmia.Peccatoper ottenere questi vini. Cosa fondamentale per avere delle uve di altissima qualità e salubrità che possano, con successo, passare attraverso il processo di macerazione. Ben diversa è la proposta di disciplinare di produzione della, in cui sia le norme per la viticoltura che per la produzione sono specificate in maniera estesa e completa. Forse ci arriveremo più avanti.