Vini siciliani: i brand capaci di stupire gli ospiti

Le cantine vinicole più importanti di tutta la Sicilia sono distribuite in maniera abbastanza uniforme sull’isola. Grazie alle grandi varietà di uve, che sono caratterizzate da peculiarità specifiche e diverse, offrono la possibilità di effettuare coltivazioni poliedriche sul territorio regionale, tenendo conto dell’altitudine, delle condizioni climatiche e della conformazione del suolo.

I vini del Vallo di Mazara

Le province di Agrigento, di Trapani e di Palermo fanno parte del Vallo di Mazara. Si tratta di un territorio caratterizzato da una vocazione vinicola fantastica, grazie a cantine di valore che si occupano della coltivazione di vitigni di prestigio, fra i quali vale la pena di citare il Merlot, il Nero d’Avola e il Catarratto, senza dimenticare il Grillo. Stiamo parlando di location che contribuiscono a rendere il patrimonio regionale unico e ricco, grazie alle loro produzioni e ai loro frutti, con territori in cui si alternano colline e lunghi tratti di costa. Alessandro di Camporeale, Donnafugata e Tasca d’Almerita sono i nomi delle cantine più famose, mentre Planeta è addirittura una delle aziende più note al mondo grazie ai suoi vitigni, alloctoni e autoctoni, che sono distribuiti sulla costa di Menfi.

I vini della Val di Noto

Ma non si può parlare dei vini siciliani senza citare quelli della Val di Noto, che caratterizza la zona sud-orientale della Sicilia. Si tratta di una zona conosciuta in modo particolare per la produzione del Frappato e del Nero d’Avola, due vini rossi strutturati, e dello Chardonnay e del Moscato: due bianchi prelibati che provengono da vitigni che sono cresciuti su terreni che per lungo tempo erano stati abbandonati. Così, è stato possibile rivalutare terreni molto fertili in zone dove la tradizione del vino si sposa con quella del cibo. Il viaggio alla riscoperta dei sapori permette di entrare in contatto con cantine come Planeta, Riofavara e Occhipinti, quelle che nel corso degli anni più recenti hanno beneficiato di maggiore visibilità.

I vini della Val Demone

Se ci spostiamo nella zona centro-orientale della Sicilia, invece, raggiungiamo la macro area dell’Etna. Sono le zone vulcaniche in cui da parecchi anni vengono prodotti il Nerello Cappuccio e il Nerello Mascalese, due delle più antiche uve di tutta la regione da cui scaturisce l’Etna Rosso DOC, un grande successo anche dal punto di vista commerciale. Le uve Carricante, invece, sono quelle con le quali alle pendici del vulcano viene realizzato l’Etna Bianco Doc. In ogni caso si parla sempre di vini con un animo deciso, figlio anche delle caratteristiche dei terreni vulcanici e delle notevoli escursioni termiche. Fra le aziende di questa zona che meritano una citazione speciale ci sono Baglio del Cristo di Campobello, Antichi Vinai, Cottanera, Hauner e Passopisciaro. Stando a diverse ricerche ampelografiche, il panorama dei vini italiani è esaltato da quelli siciliani non solo per il loro prestigio, ma anche grazie alla loro varietà.

Dove comprare i vini siciliani più buoni

I bianchi di Sicilia

Il clima della Sicilia è perfetto per la coltivazione di uve a bacca bianca, da cui derivano vini che si sono guadagnati un certo prestigio anche a livello internazionale. I bianchi vanno accostati ai piatti di pesce e tra i migliori c’è senza dubbio il Grillo Parlante della cantina Fondo Antico. Da provare anche il brioso Charme Firriato, un vino morbido e fragrante, seducente al palato, ideale per chi non ha ancora molta dimestichezza con la proposta enologica regionale. Infine, ecco La Segreta, un bianco che si ottiene con uve Greganico che proviene dalla cantina Planeta. È un vino di colore giallo paglierino con essenze agrumate e floreali, a cui si aggiungono note di camomilla, di papaya e di pesca.