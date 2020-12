Vino e distillati, Club Excellence cambia look per un 2021 innovativo

Pubblicato il 14 dicembre 2020 | 11:51

l desiderio di voler evidenziare con sempre maggior forza i valori che l’hanno contraddistinta sin dalla sua nascita e al tempo stesso la volontà di mostrarsi in modo più coerente con l’attuale organizzazione. Sono le motivazioni che hanno spinto la realtà che riunisce 18 tra le più importanti società died importazione italiane di vini e distillati di pregio in Italia a cambiare nome ine a operare al contempo anche undel logo.«Dalla fondazione nel 2012 siamo cresciuti e cambiati, era quindi giunto anche il momento di avere un nome e un logo maggiormente coerenti con la nostra attuale struttura - spiega, neo presidente di Società Excellence, dopo la recente nomina - L’intento di fare squadra, condividendo opportunità e problematiche del settore nel quale operiamo, si è rivelata una decisione lungimirante quando i primi 7 fondatori decisero di creare il Club».Nel corso degli anni è aumentato il numero dei soci, oggi 18, così come l’assetto societario, con la costituzione della Società Cooperativa nel 2016. Oggi attorno a Società Excellence gravitano 1.400 agenti e quasi un migliaio di produttori. «Abbiamo maturato con crescente consapevolezza l’importanza del ruolo della nostra organizzazione, che vuole essere un punto di riferimento per portare avanti i nostri valori ed affermarli all’interno della filiera:– continua Luca Cuzziol - Valori ancor più necessari e fondamentali in questo difficile momento che stiamo vivendo».Nella scelta del nuovo nome, al fianco del termine “Società” è rimasto intatto quello di excellence, che rimanda al costante impegno degli importatori e dei distributori nell’individuare prodotti di qualità e immetterli poi sul mercato offrendo servizi di alto livello in termini di logistica,agli agenti e al mercato.Il, se da una parte non perde contatto con il passato, dall’altro non rinuncia a rinnovarsi. Rimangono i colori della bandiera nazionale, mentre il concetto di eccellenza non è più rappresentato dalla sola X come nel passato, ma è scritto anche per esteso al centro della nuova immagine. Completano il nuovo logo il richiamo alla nuova dicitura Società e le quattro parole che più di ogni altra rappresentano l’essenza dei suoi soci: distributori, importatori, vini e distillati.«Questo cambiamento, che annunciamo alla fine di un anno certamente complesso a causa della pandemia sanitaria, arriva all’alba di un 2021 che sarà per noi ricco di novità. Abbiamo tanti progetti da mettere in campo nei prossimi mesi e siamo certi che porteranno valore a tutta la filiera Horeca», conclude il presidente.Per informazioni: societaexcellence.it