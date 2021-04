Vino e design, quanto conta l’etichetta? Estetica e packaging orientano le scelte d’acquisto

Pubblicato il 06 aprile 2021 | 07:30

Il design della bottiglia e dell'etichetta influisce sulle scelte d'acquisto

Quando l'estetica incontra la funzionalità

Sagrantino di Montefalco Docg Terre de la Custodia

uante volte davanti a uno scaffale pieno di vini al supermercato o in enoteca abbiamo pensato: “E ora quale scelgo?”. Certamente i fattori che incidono nel processo di acquisto di una bottiglia di vino sono molteplici, dalla qualità al prezzo, dalla tipologia all’occasione di consumo. Ma quante volte, sempre davanti a quello scaffale, abbiamo? La risposta ce la dà una ricerca di Nielsen che sostiene che. Questo avviene perché attraverso un’etichetta si possono esprimere sensazioni di sicurezza, autorevolezza, fiducia, ma può servire anche per incuriosire e attrarre un nuovo target di consumatori. I Millennials, ad esempio, sono più attratti darispetto alle etichette più tradizionali, perché le ritengono più memorabili.Inoltre, l’attenzione al design è un aspetto fondamentale per aumentare lae la. È sempre consigliabile affidarsi a professionisti del settore, come agenzie di comunicazione specializzate, al fine di ottenere un packaging di valore e differenziante rispetto ai competitor. Dalle iconiche illustrazioni diall’arte moderna dell’eclettico, passando per i fiori dipinti su ogni bottiglia di, al minimalismo estremo di, fino ad arrivare all’iperrealismo di, dove l’intera gamma mostra la storia di una famiglia, attraverso fotografie dal nonno al nipote:Oltre all’estetica, c’è chi vuole aggiungere anche la, proprio come la definizione della parola “design” richiede. L’esempio è quello della cantina umbra, appartenente alla famiglia Farchioni, che ha brevettato una bottiglia per esaltare al massimo il suo Sagrantino di Montefalco. Disegnata e progettata da, e realizzata in collaborazione con una vetreria locale, è la perfetta. La bottiglia nasce da una necessità, ovvero dalla vigorosa vinificazione del Sagrantino di Montefalco, che produce un elevato quantitativo di residui. La bottiglia, infatti, presenta un incavo che ha la particolarità di far accumulare i residui del vino in un unico punto e, al tempo stesso, di creare una bolla d’aria che impedisce di movimentare i residui e farli uscire durante la mescita. Inoltre, l’impugnatura richiama quella del fioretto all’italiana, essendo la scherma una grande passione della famiglia.Questa tematica appassiona molto anche i più esperti e divulgatori del vino comedi settore e wine influencer e Laura Donadoni,). Loro hanno creato un appuntamento fisso ogni giovedì su Clubhouse, la nuova piattaforma social basata sul dialogo, con una room ad hoc dedicata al connubio vino-design indirizzata a chi ama il vino, l’estetica e l’arte. Dostoevskij diceva “”: noi non possiamo che dargli ragione.Per informazioni: www.jacleroi.com