Cantina Aldeno, la prima cantina Biovegan in Italia

Realtà dalla storia centenaria, Cantina Aldeno nasce nel 1910, situata a poco meno di 10 km a sud-ovest di Trento prende il nome dall’omonimo paese. Gestisce un territorio vitato variegato che genera un elevata qualità delle uve, che vengono trasformate con sapienza dagli enologi aldenesi. L’antica tradizione enologica che contraddistingue Cantina Aldeno ha saputo sapientemente combinarsi con l’impegno ad aggiornare nel tempo tecnologie e impianti di lavorazione che bene si adattano alle nuove e autoctone varietà.

Le botti di Cantina Aldeno

Ancora oggi accanto ai lucidi tini di acciaio e alle barriques, troneggiano gli antichi fusti di rovere per l’invecchiamento dei migliori vini rossi e bianchi. Si trasformano le uve di 300 soci che coltivano 342 ettari di vigneto; siano esse prodotte in fondovalle, nella media-alta collina o in montagna con pendenze eroiche. Da esse si ottengono vini fermi e spumanti metodo classico Trentodoc (certificati bio e convenzionali) nonché Orange Wine (convenzionale). La Cantina si sta muovendo in maniera innovativa verso mercati emergenti e in continua espansione partendo dalla salvaguardia del territorio e di chi convive in esso.

Cantina Aldeno: naturalmente Bio e Biovegan

Poniamo la nostra attenzione e le nostre cure affinché il vino possa essere considerato naturale, ovvero un prodotto genuino. si è posta la massima cura alla natura circostante e alla struttura del vino stesso che non viene mai forzatamente lavorato, ma bensì curato e guidato.

Resisto di Cantina Aldeno

Cantina Aldeno si distingue, infatti, per essere stata la prima Cantina cooperativa trentina a certificarsi Bio a 360° e la prima in Italia a certificarsi Biovegan. La qualità dei vini siano essi convenzionali, bio o Trentodoc è riconosciuta da diversi opinions leader, dai concorsi enologici internazionali. Certamente il miglior riconoscimento è quello dato dal consumatore che lo dimostra richiedendolo e consumandolo con continuità.

Cantina Aldeno

Via Roma, 76 - Aldeno (Tn)

Tel 0461 842511