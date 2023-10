Merlot e Cabernet insieme a Bergamo per “Emozioni dal mondo”

Torna a Bergamo, per il 19° anno consecutivo, “Emozioni dal Mondo Merlot e Cabernet Insieme”, l’unico concorso enologico internazionale al mondo ufficialmente riconosciuto da Oiv (Organisation international de la vigne et du vin) per i tagli cosiddetti bordolesi (ovvero i vini prodotti con uve Merlot, Cabernet e con loro blend). Per il 2023 è stata scelta l’affascinante cornice di Villa Malliana ad Almenno San Bartolomeo (BG) per ospitare, venerdì 13 ottobre 2023, la degustazione che coinvolgerà più di 90 giudici internazionali provenienti da 30 paesi e oltre 200 campioni di vino prodotti in tutto il mondo.

Consorzio Tutela Valcalepio supporta il concorso Emozioni dal Mondo

A Emozioni dal Mondo l’attenzione per il territorio e i vini di Bergamo

La manifestazione, nata nel 2004 da un’idea dell’enologo Sergio Cantoni e supportata negli anni da Vignaioli Bergamaschi e dal Consorzio Tutela Valcalepio richiama ogni anno a Bergamo numerosi giudici internazionali e campioni di vino da tutto il mondo.

Il format scelto per la kermesse ha sempre avuto un’attenzione particolare al territorio ospite: uno degli obiettivi che da sempre Emozioni dal Mondo si prefigge è quello di comunicare Bergamo e i suoi prodotti nel Mondo. Ogni anno una location diversa ospita le degustazioni ufficiali del concorso enologico in cornici che, di volta in volta, comprendono palazzi nobiliari, castelli e strutture particolari e tipiche (musei, fiere, palazzetti…).

Una manifestazione unica nel suo genere che coniuga in un felice matrimonio territorio, vino, gastronomia, storia e cultura e attrae ogni anno giornalisti e tecnici da tutto il mondo. Una vetrina di grande rilevanza per Bergamo e il suo territorio che diventa, per tre giorni, il palcoscenico internazionale dei vini a base Merlot e Cabernet con il Valcalepio a fare da padrone di casa.

Il programma di Emozioni dal Mondo 2023 a Bergamo

Il programma comprende anche momenti di scoperta del territorio, degustazioni organizzate dal Consorzio tutela Valcalepio per promuovere e far conoscere sempre di più la realtà enologica bergamasca e visite alle aziende vitivinicole del territorio.

Altro momento di grande rilevanza sarà il convegno organizzato dal Consorzio tutela Valcalepio sul tema “Vitigni resistenti: passato, presente e futuro” in programma per sabato 14 ottobre 2023 alle ore 9 al Centro Congressi Papa Giovanni XXIII con interventi nazionali e internazionali.