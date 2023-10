La migliore vendemmia degli ultimi 40 anni per Comte de Montaigne

Nonostante le difficoltà del settore, dettate da un mercato difficile e un’estate climaticamente instabile, per quanto riguarda Comte de Montaigne “quella che si è appena conclusa è stata la migliore vendemmia degli ultimi 40 anni per quantità e qualità”. A dirlo, con una punta di orgoglio e soddisfazione è Stéphane Revol, Owner e Ceo della Maison di Champagne de Prestige Comte de Montaigne. «Il peso dei grappoli è da record, con un perfetto equilibrio fra acidità e maturità - aggiunge l’amministratore delegato - l’estate calda ma temperata ha controbilanciato in modo armonico la primavera piovosa dell’Aube, creando le condizioni ottimali per produrre cuvée di eccellenza, uniche per freschezza e mineralità».

Stéphane Revol, Owner e Ceo della Maison di Champagne de Prestige Comte de Montaigne.

Comte de Montaigne: dalla vendemmia Kosher a Pinot Nero e Chardonnay

La prima fase della raccolta, che ha preso il via lo scorso 30 agosto e si è conclusa a inizio settembre, è stata dedicata alla vendemmia Kosher, ovvero alle uve esclusivamente destinate al mercato ebraico a livello internazionale. Il resto della vendemmia, che ha riguardato sia la raccolta delle uve di Pinot Nero che quelle dello Chardonnay, è iniziato il 4 settembre e si è protratta fino al 17 dello stesso mese. Le alte temperature estive sono state mitigate, da metà agosto, da abbondanti piogge, che hanno fatto sorgere il rischio di peronospora, la malattia della vite causata dalle forti precipitazioni. Per salvaguardare la salute del vitigno ed evitare l’insorgenza della malattia, la Maison ha quindi chiesto e ottenuto dal CIVC (Comité Champagne , il comitato con la missione di garantire il rispetto del disciplinare dello Champagne) l’autorizzazione di iniziare la vendemmia un paio di giorni prima. Degna di nota, infine, la variazione della resa commerciale consentita per la vendemmia in Champagne, che è stata fissata a 11.400 kg per ettaro. Si tratta di 600 kg in meno rispetto al 2022, ma il limite massimo per la riserva è stato aumentato da 8.000 a 10.000 kg.

Comte de Montaign, territorio di eccellenza della Côte des Bar

Una serie di condizioni naturali sono alla base dell’unicità delle cuvée Comte de Montaigne. Innanzitutto, la Côte des Bar, adagiata nella regione dell’Aube, ha un clima temperato oceanico, semi continentale: l’esposizione al sole è limitata, compensata dal rilievo delle colline. Le piogge sono regolari, ma moderate. Il sottosuolo argilloso-calcareo permette una regolazione naturale del calore e dell’umidità: ossia in inverno il suolo mantiene il calore e in estate la freschezza. Caratteristiche uniche, che rendono gli champagne Comte de Montaigne allo stesso tempo freschi e minerali.

Comte de Montaigne, in arrivo la nuova annata del Vintage Généalogie

E non mancano le primissime anticipazioni sul lancio della nuova annata del Vintage Généalogie, l’etichetta punta di diamante della Maison che rappresenta una selezione dei millesimati delle migliori vendemmie e dei più pregiati vitigni dell’azienda. Un millesimo della Maison che porta alla massima espressione i valori identitari di Comte de Montaigne: autenticità, bon vivre, complessità ed eleganza, celebrando non solo la sua storia, ma quella di tutti gli Champagne. Frutto di un’accurata selezione delle uve più pregiate dell’annata, vendemmiate rigorosamente a mano e successivamente lavorate parcella per parcella, la nuova edizione di Généalogie verrà ufficialmente presentata nel corso del 2024.

Vitigno di Comte de Montaigne

Cuore, autenticità e bon vivre. Sono questi i tratti identitari di Comte de Montaigne, Maison di Champagne de Prestige che ha portato in Italia le finissime bollicine dell’Aube, vero luogo di origine dello Champagne. Infatti, proprio nella Côte-des-Bar, dove oggi sorgono i vigneti della Maison, nel XIII secolo fu piantato il primo ceppo di Chardonnay di tutta la Francia, importato dai cavalieri di ritorno dalle Crociate. Cuvée di qualità Premium che combinano eleganza e complessità, nate nel rispetto dei tempi della natura, con un processo di vinificazione di 55 mesi.

