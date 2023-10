Donnafugata compie 40 anni. Fra i molti vini segnaliamo due magnum esclusive

Diamo i numeri: 3.450.000 sono le bottiglie prodotte, il 2023 è l'anno che sancisce il quarantesimo anniversario dalla nascita di questa azienda sostenibile, 441 gli ettari vitati, 60 i mercati coperti in tutto il mondo, 9 le contrade e 5 le cantine con relativi vigneti. Josè e Antonio con la moglie Gabriella portano avanti il sogno di Giacomo Rallo. Un percorso lastricato di successi, uno tra i brand più riconoscibili del vino italiano. Alla base di tutto c’è il forte legame con la Sicilia e i suoi territori, una regione che Donnafugata domina con la storica sede di Marsala, la tenuta di Contessa Entellina, Khamma a Pantelleria, le tre contrade di Vittoria e infine l’Etna, sei contrade tra Randazzo e Castiglione. Una gamma estremamente variegata che offre l’occasione di misurarsi anche con delle Magnum.

Donnafugata Millesimato Brut

L’incontestabile fascino del grande formato aveva contagiato anche i Rallo. E il Donnafugata Millesimato Brut 2017 metodo classico (prima volta in magnum), a base di uve Chardonnay e Pinot Nero, convince a partire dal colore giallo paglierino brillante e dal perlage fine e persistente. Al naso apre con sentori di crosta di pane accompagnati da nuances di frutta secca ed evolve su note fragranti di limone e fiori bianchi. In bocca sorprende per freschezza e mineralità, mostrando al contempo buona struttura e complessità prima di una chiusura di armoniosa e impeccabile pulizia e persistenza. Un Brut dalla spiccata personalità. Il commercio si trova ora già anche il 2018 nei due formati.



Donnafugata e Dolce&Gabbana: lo stile siciliano in bottiglia

Dalla joint venture tra Donnafugata e Dolce & Gabbana era nato anche il vino rosato Rosa Dolce e Gabbana Sicilia che nel 2021 per la prima volta era uscito in magnum. L’inconfondibile creatività di Dolce & Gabbana prende vita già a partire dal packaging e dall’etichetta ispirati all’iconico carretto siciliano che racchiude l’atmosfera, la tradizione e la cultura dell’Isola. Deriva da uve Nerello Mascalese e Nocera. Prodotto in Sicilia Orientale, versante nord dell’Etna, da qui le doti di particolare mineralità e delicatezza floreale e Sicilia sud-occidentale, Tenuta di Contessa Entellina e territori limitrofi, dove si è recuperato un vitigno quasi dimenticato ma dal grande potenziale. In pratica un blend originale di due vitigni autoctoni che attingono ad un patrimonio ampelografico solo siciliano. Anche in questo caso è in circolazione, sempre nei due formati, anche l'annata 2022.

Donnafugata Rosa Dolce e Gabbana

Con questo vino l’azienda parla di Sicilia legando anche il brand a quello degli stilisti Dolce&Gabbana che hanno fatto della sicilianità, i vestiti neri, la coppola, la canottiera bianca e il folklore siculo, uno stile sartoriale. Il colore è rosa tenue brillante. Presenta un ampio bouquet di gelsomino, glicine, pompelmo rosa, petali di rosa, con delicate note fruttate di pesca a polpa bianca, fragoline di bosco e bergamotto. Di piacevolissima fragranza e mineralità, si distingue per la finezza e la persistenza. Grande formato e grandi vini.

Cantine Storiche Donnafugata

