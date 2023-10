Franciacorta, crece del 25% la vendemmia e il Rosé avrà un colore più preciso

Cambierà il colore del Franciacorta Rosé: da oggi in poi la misurazione del colore potrà avvenire tramite un metodo scientifico e non più solo basandosi sull’occhio umano. Lo prevede la modifica del disciplinare, giunta dopo 2 anni di attesa, che è stata presentata a Milano in occasione della Milano wine week. Di fatto ci sarà un colore più definito e stabilito dal consorzio.

Imbottigliamento di spumante rosé

Alla base c’è un modello scientifico di misurazioni “di cui potranno beneficiare – secondo il Consorzio del Franciacorta – staff tecnici, uffici commerciali, grafici e reparti di comunicazione e marketing, rendendo ora possibile una valutazione delle tonalità e delle peculiarità delle diverse annate e magari, un giorno, riuscendo a trovare anche una correlazione tra colore e sapori”.

Secondo i dati del consorzio, nel 2022 le vendite di Rosé ammontavano a 2 milioni di bottiglie su 20,2 complessive, pari a circa il 10% del totale. Mentre ad agosto di quest’anno sono state 1,2 milioni di bottiglie, il 12,2%. I volumi sono stabili rispetto al medesimo periodo dell’anno precedente. Particolarmente interessanti le performance di crescita dei Rosé millesimati e l’export in Giappone cresciuto del 50%.

La vendemmia in Franciacorta aumenta del 25%

Silvani Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta

Silvano Brescianini, presidente del Consorzio Franciacorta, ha anticipato che quest’anno la vendemmia in Franciacorta è aumenta del 25%.«Si tratta di una stima ma è stata di grande soddisfazione - ha precisato - I dati delle vendite del primo semestre indicano invece un calo del 7,4% sull’analogo periodo del 2022, ma sul periodo pre-pandemico (2019) il dato è del +17,6%. Ha pesato – ha concluso Brescianini - la scarsa disponibilità di vino nelle cantine. E credo che anche nel 2024 le vendite risentiranno di questa carenza di prodotto». Tuttavia dai dati rilasciati dal ministero dell’agricoltura risulta che, a luglio 2023, le giacenze di Franciacorta erano stabili a 532 mila ettolitri (70 milioni di bottiglie di avarie annate in affinamento), pressoché invariate dal 2019.