Cantina Rotari, espressione classica di montagna con la linea AlpeRegis

L’alta gamma dei raffinati Trentodoc di Cantina Rotari è suggellata dal marchio AlpeRegis, che racchiude spumanti classici di montagna tutti millesimati ottenuti esclusivamente dalla rifermentazione in bottiglia delle uve Chardonnay e Pinot Nero. Collocata all’interno della suggestiva “Cittadella del Vino” di Mezzocorona, la Cantina Rotari è stata inaugurata nel 1997 ed ha rappresentato fin da subito l’eccellenza della spumantistica Trentodoc, attraverso io il biglietto del marchio Rotari fondato nel 1977. La principale caratteristica di tutti i Rotari Trentodoc è l’eleganza e trovano nella linea AlpeRegis la loro consacrazione, spaziando dalle più delicate bollicine delle versioni Brut e Rosé, ai più diretti e verticali Extra Brut e Pas Dosé.

La cantina Mezzacorona

AlpeRegis, oltre 72 mesi sui lieviti per la versione Extra Brut

La linea AlpeRegis copre quindi l’intera gamma di spumantistica metodo classico, a partire dal primo nato nel 2007: l’armonico ed elegante Extra Brut. Chardonnay al cento per cento con uve derivanti da vigneti selezionati di montagna che beneficiano di lavorazioni uniche e sartoriali. Una volta selezionate e vendemmiate a mano, le uve vengono portate velocemente in Cantina presso le vasche di fermentazione per non perdere il massimo della qualità e della freschezza del frutto.

Una volta effettuata la prima fermentazione in acciaio del vino base, una parte del vino beneficia di un periodo di maturazione di circa sei mesi in barrique di rovere francese dalle tostature leggere, per arricchire ma non coprire gli aromi tipici del vitigno. A questo segue la fermentazione malolattica e quindi la seconda fermentazione in bottiglia sui lieviti per un periodo minimo di quarantotto mesi, secondo il tradizionale Metodo Classico. In questo tempo lo spumante si trasforma: il perlage prende forma nella sua veste delicata e setosa e lo Chardonnay si arricchisce di corpo e struttura che rende unico ogni sorso di AlpeRegis Extra Brut.

L'AlpeRegis Extra Brut

Allo scadere dei quattro anni, solo l’attento e minuzioso giudizio del team di enologi Rotari può dare il via libera al dégorgement e alla successiva etichettatura dell’AlpeRegis Extra Brut. Allo stato attuale però, forza anche della ricerca di una sempre maggiore qualità, il periodo di permanenza sui lieviti in cantina dell’AlpeRegis Extra Brut, nel cuore della Cittadella del Vino, è di oltre settantadue mesi.

Una volta effettuati il remuage e la rimozione dei lieviti col metodo alla glacé, ogni bottiglia viene reintegrata con il vino della stessa annata con una piccolissima aggiunta di zucchero, il dosaggio, che dona all’Extra Brut il suo equilibrio unico e di grande stile. A questo segue un riposo di altri sei mesi al riparo in cantina, prima che lo spumante possa esprimersi in tutta la sua forza all’interno di una flûte ampia.

Colore giallo paglierino brillante dai riflessi dorati, al naso si esprime con note intense di frutta matura, mela golden e ananas. Aromi di crosta di pane date dal lungo affinamento in bottiglia completano il ventaglio di profumi che nel finale richiamano anche frutta secca, noci, nocciole e ricordi minerali, dati dalla singolare composizione dei terreni di coltivazione dello Chardonnay destinati all’AlpeRegis Extra Brut. Al palato il sapore è inteso e fragrante. Il sorso è equilibrato con finale asciutto e anche in questo caso minerale, di gran piacevolezza e persistenza. Particolarmente adatto con crudità di mare e piatti ricchi a base di pesce, accompagna anche risotti e secondi a base di carne.

La linea AlpeRegis al completo con le versioni Brut, Rosé e Pas Dosé

La linea degli AlpeRegis si arricchisce poi con le più morbide bollicine dell’ultimo nato: l’AlpeRegis Brut, espressione di Chardonnay in purezza che beneficia di un periodo di maturazione sui lieviti che ad oggi supera i 60 mesi. Un Trentodoc morbido e avvolgente, caratterizzato da una piacevolezza gusto olfattiva unica e setosità di perlage. Uno spumante versatile che accompagna l’intero pasto a partire da raffinati aperitivi.

AlpeRegis nelle versioni Brut, Rosé e Pas Dosé

L’AlpeRegis Rosé è l’unico Trentodoc della linea che vede la presenza del nobile Pinot Nero come vitigno di punta e l’eleganza dello Chardonnay a complemento. Anche il Rosé beneficia di un periodo di maturazione sui lieviti ad oggi di oltre 60 mesi e ne deriva un colore rosato quasi ramato, derivate da una sapiente macerazione di alcune ore delle bucce di Pinot. Trentodoc raffinato, risponde a pieno alle esigenze dei palati più classici e di quelli più sofisticati con note di bacche rosse come il lampone e la ciliegia, arricchite da richiami lievi di biscotto. Al palato prevalgono la freschezza e la verve del Pinot Nero, associate alla corposità e persistenza dello Chardonnay. Perfetto per essere abbinato alla cucina italiana e internazionale, trova ottimo riscontro anche con piatti di terra come ad esempio tartara di manzo e carpacci.

L’AlpeRegis Pas Dosé è invece l’espressione più diretta e verticale dei Trentodoc. Uno Chardonnay in purezza che riposa sui lieviti per oltre 72 mesi. La totale assenza di zucchero rende ogni sorso unico e diretto e permette di assaporare a pieno il gusto deciso dello Chardonnay di montagna. Dal colore giallo tendente al dorato, il profumo esprime note di nocciola e frutta secca, ben armonizzate con i sentori di pesca, albicocca e mela gialla. Spumante perfetto per intenditori e palati esigenti, si esprime al massimo con crudità di pesce pregiato.

Quella di Cantina Rotari è una storia prestigiosa che è lunga oltre quarantacinque anni e che ha visto la linea di Trentodoc di eccellenza crescere sempre più.

