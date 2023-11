 Champagne Perrier-Jouët, Fernando Laposse firma due limited edition

Ogni anno dal 2012, Maison Perrier-Jouët commissiona a talenti creativi sia affermati che emergenti, con i quali condivide la stessa visione della natura, un'opera che reinterpreti il proprio patrimonio Art Nouveau nel XXI secolo. Per il 2023, la Maison è lieta di annunciare la sua collaborazione con l’artista e designer messicano Fernando Laposse, che ha creato un’installazione ispirata ai fiori e al processo dell’impollinazione.

Fernando Laposse

Questa collaborazione riflette la visione dello champagne, l’amore per l’arte e per la natura di Pierre-Nicolas Perrier e Rose-Adelaide Jouët, che hanno fondato la Maison Perrier-Jouët nel 1811. Passioni che hanno trasmesso alle successive generazioni: dopo il figlio, Charles Perrier, il compito di mantenere viva questa eredità è passato nelle mani di Henri e Octave Gallice.

I due fratelli, collezionisti d’arte ed esteti, incontrarono nel 1902 Emile Gallé. Noto botanico, è stato uno dei pionieri dell’Art Nouveau, movimento artistico che considerava la natura una fonte di ispirazione. Emile Gallé decorò una magnum di champagne con un anemone bianco giapponese, evocando lo stile floreale di Perrier-Jouët. Oggi, questo fiore è diventato simbolo della relazione tra arte e natura che ha caratterizzato la Maison fin dai suoi inizi.

Perrier-Jouët, la natura attraverso l'opera di Fernando Laposse

Nel 2023 Maison Perrier-Jouet continua a evidenziare il bisogno di (ri)pensare la relazione con la natura attraverso la partnership creativa con Fernando Laposse, con cui condivide la visione di un mondo nel quale tutte le specie, uomo incluso, sono di uguale importanza e che dalla collaborazione tra tutte queste forme di vita, possano emergere potenziali soluzioni per affrontare le sfide ambientali attuali, creando un futuro più luminoso.

Perrier-Jouët Belle Epoque 2015

Nella sua installazione, Fernando Laposse, racconta il ruolo del fiore nell’ecosistema, concentrandosi sul processo di impollinazione e sulle complesse e armoniose interazioni tra piante, insetti e animali. L’impollinazione è la connessione essenziale tra i protagonisti in questo prezioso ed effimero evento, che rappresenta una celebrazione della vita.

Perrier-Jouët Blanc de Blancs e Belle Epoque 2015 in limited edition

La pratica artistica di Fernando Laposse si compone di progetti stimolanti che mirano ad aumentare la consapevolezza riguardo le sfide ecologiche sia a livello locale che globale e hanno contemporaneamente una dimensione culturale, storica, sociale, politica e ambientale. Negli ultimi dieci anni, l’artista ha lavorato con agricoltori autoctoni nel Messico sud-orientale per sviluppare nuovi materiali e sistemi di produzione di cui beneficeranno la comunità locale e l’ambiente. Il suo approccio dimostra che il design può essere una forza per il cambiamento.

Perrier-Jouët Blanc de Blancs

L’installazione di Fernando Lapossesarà esposta a Design Miami/ dal 6 al 10 dicembre 2023, nel contesto della partnership della Maison Perrier-Jouët con la fiera d’arte leader a livello mondiale. Inoltre, Maison Perrier-Jouët ha presentato due limited edition - per Perrier-Jouët Blanc de Blancs e Perrier-Jouët Belle Epoque 2015 - create da Fernando Laposse e ispirate alla sua installazione.

Chi è Fernando Laposse

Fernando Laposse è un artista e designer messicano residente a Londra, che ha studiato alla Central Saint Martins come product designer. È specializzato nella trasformazione di materiali naturali umili in creazioni di design, lavorando ampiamente con fibre vegetali sottovalutate come la sisal, la luffa e le foglie di mais. Spesso lavora con comunità indigene in Messico, suo Paese natale, per creare opportunità di lavoro locali e aumentare la consapevolezza riguardo le sfide che è necessario affrontare in un mondo globalizzato.

I suoi progetti sono informativi e educativi, affrontano argomenti come le crisi ambientali, la perdita della biodiversità, la dissoluzione della comunità, la migrazione e l’impatto negativo del commercio globale sull’agricoltura locale e la cultura del cibo. Il suo lavoro documenta i problemi e propone possibili soluzioni attraverso il potere trasformativo del design. I suoi progetti sono stati esposti tra gli altri alla Triennale di Milano, al Cooper Hewitt Design Museum, al Victoria & Albert Museum, al World Economic Forum e a Miami Basel.

Champagne Perrier-Jouët

