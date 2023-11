Fonte Margherita 1845, l’acqua e i drink che fanno bene a salute e ambiente

Fonte Margherita 1845 è riconosciuta come l’acqua minerale delle incontaminate Piccole Dolomiti, imbottigliata nelle originali bottiglie in vetro e nel comodo brick eco-sostenibile. Ma la buona acqua minerale è anche nelle bevande e negli aperitivi rigorosamente analcolici.

L'acqua Fonte Margherita 1845 è molto amata dagli chef

Fonte Margherita 1845, l’acqua alleata degli chef

Nei suoi tre stabilimenti Fonte Margherita 1845 viene distribuita in Italia e all’estero principalmente nel comparto Horeca e nel porta a porta nel Triveneto sebbene i suoi cinque marchi di storiche acque minerali delle Piccole Dolomiti (Fonte Margherita, Acqua Azzurra, Fonte Regina Staro, Fonte Lonera Staro, Sorgente Alba) consentono di presidiare tutti i canali distributivi.

È l’acqua minerale preferita dell’Horeca sia per il sapore neutro che la caratterizza e che contribuisce a esaltare il gusto dei cibi e dei piatti a cui si accompagna, sia per il design unico della bottiglia, ispirato a quello del passato: un design originale degli anni Sessanta rivisitato in chiave contemporanea.

Fonte Margherita, l’acqua in brick che rispetta l’ambiente

Il brick Fonte Margherita è comodo e sostenibile

Il brick Fonte Margherita è comodo, si può trasportare nella propria borsa e contiene l’acqua oligominerale naturalmente povera di sodio, che sgorga dalla sorgente Camonda. La confezione è in cartone interamente riciclabile, incluso il tappo, e consente un suo facile riuso. Piacevole e accattivante il suo design.

L’aperitivo secondo Fonte Margherita: analcolico e sano

Gli aperitivi analcolici Spritz Zero, Gin Tonica Zero e il recente Bellini Zero

Gli aperitivi analcolici Spritz Zero, Gin Tonica Zero e il recente Bellini Zero sono gustosi drink realizzati con l’acqua minerale delle Piccole Dolomiti e selezionati aromi naturali, senza coloranti artificiali e senza alcool. Con questi tre aperitivi l’azienda veneta promuove una forma di socialità responsabile: divertirsi e fare amicizie bevendo analcolici. Le bevande analcoliche Fonte Margherita 1845 sono disponibili in otto gusti diversi, realizzate con acqua minerale delle Piccole Dolomiti, aromi naturali e soltanto zuccheri della frutta. Niente coloranti artificiali per una bibita in vetro sana e gustosa che rispetta l’ambiente e la genuinità del Made in Italy.

Fonte Margherita 1845

Via Fonte Margherita 9 - 36036 Torrebelvicino (Vi)

Tel 0445 660110