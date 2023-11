Cantariva, il nuovo Brut Metodo Classico Lugana Doc di Cà Maiol

Cà Maiol, la storica cantina situata nel cuore della Lugana, a Desenzano del Garda (Bs), presenta “Cantariva”, l’inedito Brut Lugana Doc 2018 realizzato con uve Turbiana lavorate in purezza. Una referenza dal nome evocativo, pensato per ricordare il canto delle bollicine che rendono omaggio alla meravigliosa area da cui provengono: il lago di Garda, un territorio da sempre vocato alla viticoltura le cui sponde sono accarezzate da onde cristalline e brillanti come un calice di spumante Metodo Classico.

Il Cantariva Metodo Classico Brut Lugana Doc di Ca' Maiol

Fresco come una promessa di gioia e felicità, capace di regalare un'esperienza di leggerezza e di equilibrio, "Cantariva" è perfetto per celebrare l’amicizia, la gioia di vivere e la condivisione. Un vino amabile che si fa testimone dell’eccellente potenziale evolutivo della Turbiana, vitigno autoctono che l’azienda valorizza con best practice in vigna e in cantina, che permettono al vino di esprimere la propria territorialità e autenticità. Le uve, raccolte tra agosto e settembre, con leggero anticipo per preservarne l’acidità, vengono sottoposte a pressatura soffice e vinificate a temperatura controllata in acciaio; successivamente il vino viene fatto rifermentare in bottiglia per 48 mesi.

Ne risulta uno spumante dalle sfumature dorate, fresco, equilibrato e aromatico, con note di agrumi succosi sfumate dal fior di limone e con un tocco di fragrante pan brioche. Le bollicine di Cantariva sono perfette per accompagnare aperitivi e piatti casual da gustare in compagnia, come un goloso club sandwich, oppure per esaltare i sapori di ricette gourmand come un elegante filetto di San Pietro al gratin.

La nuova identità di Cà Maiol: dal rebranding alle nuove etichette

Per la tenuta, di proprietà di Santa Margherita Gruppo Vinicolo, quella di “Cantariva” è la seconda grande novità dell’anno che si inquadra nel più ampio progetto di rebranding presentato lo scorso aprile con l’obiettivo di raccontare Cà Maiol quale custode del genius loci e protagonista della storia e del futuro della denominazione Lugana Doc.

La tenuta di Ca' Maiol nel paesaggio della Lugana

La nuova brand identity di Cà Maiol comunica appieno l’essenza del territorio del Garda e parla a un pubblico internazionale di giovani winelover, sempre più interessati a scoprire i tesori enologici che l’Italia è in grado di offrire. Dopo le nuove bottiglie di “Prestige” Lugana Doc e “Roseri” Valtenesi Chiaretto Doc presentate nella loro nuova veste lo scorso aprile, arriva dunque “Cantariva” Brut Lugana Doc, uno spumante Metodo Classico la cui effervescenza delicata racchiude la poesia della vita, il piacere e la bellezza.

Cà Maiol

Via Colli Storici 119 - 25015 Desenzano del Garda (Bs)

Tel 030 9910006