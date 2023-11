Donatella Cinelli Colombini e la presentazione del nuovo Passito 2018 Bio

Alcol test, stile di vita e soprattutto paura del “giro vita”, contraffazioni o accorgimenti produttivi che riempiono il mercato di Vin Santo scadente a basso prezzo… e i vini dolci toscani sono sempre più nell'angolo. Basta la nobile e lunga storia del Vin Santo per dare un futuro ai vini dolci toscani? Per cercare di rispondere a questo Donatella Cinelli Colombini ha utilizzato la presentazione del suo nuovo super-passito, alla Fattoria del Colle (Trequanda, Siena), per organizzare una degustazione riservata alla stampa accreditata di dodici vini dolci delle Donne del Vino toscane e discutere, con l'aiuto del giornalista enogastronomico Gianni Fabrizio, le scelte stilistiche e di marketing per un possibile rilancio futuro.

Il nuovo passito Donatella Cinelli Colombini

Donatella Cinelli Colombini, i vini della Toscana in degustazione all'evento

In degustazione brand celebri e di grande tradizione:

Badia a Coltibuono Vin Santo DOC 2013

Banfi Florus Moscadello di Montalcino DOC 2019

Capezzana Vin Santo di Carmignano DOC Riserva 2016

Castello di Querceto Vin Santo del Chianti Classico DOC 2018

Castello Sonnino Red Label Vin Santo del Chianti DOC 2015

Dei Vin Santo di Montepulciano DOC 2016

Donatella Cinelli Colombini Passito IGT Toscana 2018

Fattoria Aldobrandesca Aleatico Sovana DOC Superiore 2022

Fattoria Le Pupille Passito Solalto IGT Toscana 2019

Tenuta di Artimino Vin Santo di Carmignano DOC Occhio di Pernice 2012

Tenuta Il Corno Vin Santo 2004

Villa di Vetrice Vin Santo del Chianti Rufina DOC 2005

I vini della Toscana in degustazione all'evento

Donatella Cinelli Colombini, il nuovo Passito 2018 Bio

«Oltre a investimenti in comunicazione, eventi e un maggiore impegno dei pasticceri toscani, una possibile strategia di marketing per i vini dolci, riguarda il modo di consumarli - ha sottolineato Donatella Cinelli Colombini - fuori pasto oppure a fine pasto in abbinamento con formaggi erborinati e stravecchi?».

Le altre etichette toscane in degustazione

Per dare una dimostrazione pratica di questa idea Donatella ha usato il suo nuovo Passito 2018 Bio da uve Traminer prodotto in sole 364 piccole bottiglie custodite in scrigni azzurri e munite di un certificato simile a quello delle opere d'arte. Un vino prezioso e raro, ottenuto da un appassimento naturale e voluto da suo marito Carlo Gardini che, negli anni, ha ottenuto altissimi rating da parte della stampa internazionale.

Donatella e Violante con Gianni Fabrizio

Un campione in piccolo formato che è stato proposto insieme a tre formaggi scelti da Andrea Magi DeMagi super premiato affinatore caseario: gli erborinati Superbia di Bufala, Puffarello di Pecora e il Maledetto Toscano invecchiato 2 anni. A fine pasto invece l'abbinamento più tradizionale con un dolce creato appositamente dal campione del mondo Rossano Vinciarelli.

Fattoria del Colle

Località Colle - 53020 Trequanda (Si)

Tel 0577 662108