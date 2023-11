Essse Caffè, Sebastiano Caridi firma la limited edition del Panettone al Caffè

Un lievitato speciale che viene dall’incontro di due eccellenze italiane: è il nuovo Panettone al Caffè in limited edition per il Natale 2023, frutto di una collaborazione davvero d’eccezione. Da una parte Essse Caffè, storica torrefazione bolognese guidata dalla famiglia Segafredo che da oltre 40 anni realizza pregiate miscele per i migliori bar, portando in tutta Italia, ma anche nel mondo, il meglio dell’Espresso; dall’altra, Sebastiano Caridi, giovane ma già affermato Maestro Pasticcere, che ha fatto dell’alta pasticceria un progetto rigoroso e in continua evoluzione.

Sebastiano Caridi firma la limited edition del Panettone al Caffè

«Il caffè è tra gli ingredienti più difficili da gestire in un grande lievitato. Da sempre desideravo perfezionare questo tipo di panettone, realizzandone uno che mantenesse il gusto persistente dell’espresso nell’impasto. Finalmente in Essse Caffè ho trovato la materia prima perfetta» racconta Sebastiano Caridi. «Questo panettone è in linea con il nostro concetto di eccellenza: l’alta qualità del caffè incontra l’alta pasticceria, in un’esclusiva edizione limitata. Ecco dunque un lievitato pensato per i professionisti del bar che vogliono arricchire la propria proposta natalizia con un prodotto davvero straordinario e inedito», fa eco Essse Caffè.

Panettone al Caffè: la qualità di Essse Caffè con l'alta pasticceria di Sebastiano Caridi

Artigianale e di raffinata qualità, il Panettone al Caffè è racchiuso in un’elegante confezione in latta. Perfetto come regalo, sarà soprattutto il suo gusto a sorprendere, grazie a ingredienti speciali, sapienti abbinamenti e impeccabile processo di lavorazione. Deciso e innovativo, è impastato con espresso all’italiana e arricchito con cubetti di goloso caramello. Imprescindibile, il lievito madre, da fermentazione rigorosamente spontanea: l'impasto che ne risulta è poroso e in cottura sprigiona tutta la sua sofficità, in cui rimangono integre le qualità e le caratteristiche degli ingredienti utilizzati. Le 62 ore di lavorazione, quattro lievitazioni a tempo e temperatura controllati e due impasti, garantiscono una morbidezza e una consistenza eccezionali.

Si incontrato così in questo raffinato ma intenso lievitato due rituali, quelli dell’espresso e del panettone, capaci di raccontare il miglior saper fare italiano.

