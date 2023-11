Raffo, la birra di Puglia alla conquista dell'Italia

Taranto, “la città dei due mari”, una città dalla forte identità e che è stata scelta da Birra Peroni proprio per raccontare in anteprima il futuro di Raffo, qui dove tutto è iniziato nel 1919. Con un emozionante e inedito spettacolo di acqua e luci, dal titolo “Il futuro viene dal mare”, Raffo ha acceso le luci del Lungomare di Taranto regalando alla città uno spettacolo unico tra emozioni, suoni e colori della Puglia.

«Questa sera scriviamo una pagina nuova nella storia di Raffo, una storia che vede Raffo espandersi in tutta Italia nel 2024 - dichiara Viviana Manera, Direttrice Marketing Birra Peroni - E proprio qui a Taranto, in Puglia, volevamo dare questa notizia. Volevamo darla prima di tutto ai pugliesi, in maniera che siano orgogliosi della loro birra. Birra che porterà nel 2024 lo spirito pugliese nel resto d'Italia».

La nuova immagine di Birra Raffo

Per l’occasione non poteva certo mancare un restyling completo del brand, che ha un’identità totalmente rinnovata, moderna e di impatto, pur mantenendo i suoi colori, il blu e rosso a richiamare il legame con Taranto e il Taras, figura della mitologia greca, figlio di Poseidone e della ninfa Satyria, rappresentato a cavallo di un delfino e secondo la leggenda, fondatore della città stessa.

Viviana Manera, direttrice marketing Birra Peroni

«Abbiamo voluto dare una nuova immagine e una nuova etichetta - prosegue Viviana Manera - che riprende degli elementi che sono fondamentali per Raffo: le onde, l'azzurro del mare e il Taras, che è il simbolo di questa città, ma è anche il simbolo stesso della birra. Un Taras che guarda al futuro ed è rivolto verso il futuro, come la nostra birra».

Da oltre 100 anni, infatti, Raffo rappresenta la tenacia e lo spirito positivo con cui i pugliesi affrontano la vita, ed ha voluto celebrarli con l’evento di sabato. A testimonianza permanente, inoltre, il brand ha deciso di contribuire al restauro di reperti storici ritrovati nei due Mari di Taranto, con una donazione al Museo MarTA (Museo Archeologico Nazionale di Taranto) luogo in cui sono custoditi i tesori che raccontano le origini della città, a partire dalle antiche monete rappresentanti il Taras.

Il futuro viene dal mare al MarTA di Taranto

Il Museo MarTA è stato la sede d’eccezione di un evento in notturna in cui si sono alternate performance artistiche che hanno rivisitato la tradizione pugliese in chiave moderna; tra queste un live inedito di Isobel Kara, giovane duo proveniente dall’edizione in corso di X Factor, che ha portato la sua particolare interpretazione della sonorità pugliese in una lettura contemporanea.

La strategia di Birra Peroni per Raffo

«Birra Peroni negli ultimi anni ha profondamente rinnovato il proprio portafoglio con l'obiettivo di "premiumizzarlo" - ha dichiarato Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni - Negli ultimi anni abbiamo rilanciato Peroni, Peroni Nastro Azzurro e Kozel. Raffo rappresenta il pilastro della birra italiana premium e abbiamo colto l'opportunità di rilanciare una birra che ha una forte caratterizzazione regionale e rappresentativa del territorio pugliese per portarla in Italia a completare appunto il nostro portafoglio. La nostra mission è ovviamente che Raffo rappresenti per i consumatori italiani l'alternativa pugliese al portafoglio di birre e quindi andremo a innovare con birra Raffo e il nostro obiettivo di essere distribuiti, non solo ovviamente, a Taranto e in Puglia, ma in tutta Italia».

Enrico Galasso, amministratore delegato di Birra Peroni

La scheda di Birra Raffo

La birra Raffo, parte del Gruppo Birra Peroni, nasce a Taranto nel 1919 e nel 1961 la sua storia si incrocia con quella di Birra Peroni che ha sempre supportato la forza del brand nella sua terra nativa e conservato la ricetta originale. Raffo Ricetta Originale, arricchita con orzo di Puglia, è una lager chiara dal corpo morbido e dal gusto secco molto rinfrescante, con appena una punta di amaro nel finale. Per apprezzarla al meglio, si consiglia di berla rigorosamente croccante, ovvero ghiacchiata come vuole la tradizione pugliese.

È prodotta oggi come allora con la stessa ricetta e con lo stesso orgoglio. Raffo celebra infatti la capacità tipica dei pugliesi nell’affrontare la vita con spirito positivo e determinazione, perché la vita è fatta in parte da quello che ti accade e per il resto da come reagisci.

Raffo, la ricetta originale

Raffo è da sempre una birra così apprezzata che, sebbene locale, rappresenta il terzo Brand per volumi di Birra Peroni ed è l’unico brand in Italia a sviluppare così tanti ettolitri in una sola provincia.