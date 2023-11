“The White Album” dei Beatles compie 55 anni: ecco con cosa brindare

Oggi 55 anni fa usciva un disco icona della musica mondiale. Era, infatti, esattamente il 22 novembre del 1968 quando i Beatles pubblicavano uno dei più grandi capolavori della loro carriera, il disco omonimo, anche noto come “The White Album”. Per festeggiare il 55° compleanno del vinile, gli esperti di Anthology by Mavolo, imitando i valori cari agli alchimisti, hanno preparato un “Doppio Bianco alternativo”, celebrando la tracklist originaria con l'interpretazione di un'artista d'eccezione. Lo spirits specialist Alberto Birollo ha infatti realizzato una “cover-drink list” per mettere d'accordo i palati di tutti, appassionati e non.

La drink list “The Fab Four” per celebrare il disco The White album dei Beatles

Cosa bere ascoltando “The White Album” dei Beatles

«L'abbiamo battezzata The Fab Four, ovviamente, in onore di Paul, John, Ringo e George - commenta Alberto Birollo, drink setter di Anthology by Mavolo - Proprio come i Beatles hanno conquistato tutto e tutti partendo dalla loro Liverpool, anche questa drinklist, rigorosamente total white come la copertina dell'album, finirà per conquistare gli amanti della mixology, in un caleidoscopio di esperienze di gusto, che ripercorre proprio quella tensione creativa che ha caratterizzato le sessioni d'incisione dei protagonisti».

La drink list The Fab Four per i 55 anni di “The White Album”

Ecco, dunque, la drink list “The Fab Four” e i consigli del professionista per preparare i 4 cocktail. Immedesimarsi in una delle star britanniche non è mai stato così facile: il White Album è una tela e ciascun mixologist il suo artista.

J. Lemon - John Lennon

30 ml di Hell or High Water Reserva

20 ml Hell or High Water Spiced

20 ml Bacanha sciroppo allo zenzero

25 ml limone

100 ml Ginger Beer Le Tribute

Qualche goccia di albume d'uovo

Una rivisitazione del “Penicillin”, che si ottiene mescolando con cura e precisione tutti gli ingredienti. Per alzare il livello di freschezza e vivacità aggiungere Ginger Beer Le Tribute. Coronare il tutto con una leggera spruzzata di zafferano, che aggiungerà un aroma avvolgente e abbellirà il cocktail.

Long Long Lime - George Harrison

60 ml Koch El Mezcal Espadín Artigianale

20 ml sciroppo di agave Don Ramón

20 ml succo di lime

q.b. sale

1 fetta di lime per guarnire

Meglio noto come “Tommy's Mezcal Margarita”: agitare gli ingredienti nel mixing glass già carico di ghiaccio. Miscelare con energia e versare nella coppetta da cocktail. Per un tocco di stile, guarnire con due fette di lime a piacimento.

McCharmly - Paul McCartney

20 ml armagnac La Licorne VS

15 ml Bacanha sciroppo alla menta

20 ml vodka Le Philtre Blu

Una reinterpretazione “Stinger”, versione Paul McCartney, che si prepara unendo tutti gli ingredienti nello shaker, aggiungendo con cura il ghiaccio. Filtrare poi il risultato in un tumbler basso. Per un tocco di freschezza visiva e aromatica, adagiare con eleganza una sottile fetta di limone e alcune foglie di menta sulla superficie del cocktail.

Ringo Bingo - Ringo Starr

40 ml gin Mayfair The Flagship

10 ml succo di limone

10 ml succo di lime

20 ml liquore al Melone e Tea Dennis Zoppi

Qualche goccia di albume d'uovo

15ml panna montata

Explosivo Sifone Soda Mavolo

Polvere di lampone

Una rilettura del “Ramos Gin Fizz”, da ottenere mescolando energicamente tutti gli ingredienti, esclusa la panna, fino a ottenere una schiuma soffice. Successivamente, incorporare la panna e il ghiaccio, continuando a mescolare con vigore. Filtrare il composto in un bicchiere da fizz (senza ghiaccio) e completare il riempimento con la soda fresca. Lasciare riposare brevemente e aggiungere gradualmente altra soda per creare un'incantevole nuvola di schiuma che si spande delicatamente lungo il bordo del bicchiere. Infine, decorare con una sottile spolverata di polvere di lampone.