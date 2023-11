 Villa Domizia: i Gaudenti, la nuova linea dedicata alla storica doc Valcalepio

Nuove strategie in casa Quattroerre Group per il consolidamento del marchio ammiraglio “Villa Domizia”. I quattro fratelli Rota, titolari dell’azienda di Torre de’ Roveri, hanno presentato ufficialmente il nuovo percorso che andrà a caratterizzare il futuro della loro linea di vini dedicati alla denominazione di origine storica bergamasca Valcalepio. A fronte di importanti risultati ottenuti a livello internazionale, quest’anno è arrivata per la seconda volta la medaglia d’argento al Concorso Mondiale di Bruxelles, l’azienda ha deciso così di prendere altre scelte importanti decisive nell’ambito delle strategie di sviluppo. I titolari vogliono mettere ben in evidenza l’attenzione del pubblico e degli operatori nei confronti dei prodotti del territorio.

La tenuta Rota a Torre de' Roveri (Bg)

Villa Domizia, l'importanza delle radici territoriali e della piacevolezza del prodotto

L'attaccamento alla tradizione del territorio dona al prodotto la consapevolezza necessaria per distinguersi dal resto che il mercato offre, motivo per cui i Rota vogliono continuamente insistere in quel valore aggiunto legato alla tipicità della zona di produzione, senza mai dimenticare il fattore legato della piacevolezza che i prodotti devono offrire, con un giusto rapporto qualità/prezzo.

Una nuova linea di vini di Dop Valcalepio quindi è la conferma della loro filosofia di produzione legata ai vini Gaudes, da sempre al centro della produzione dell’azienda bergamasca. Villa Domizia è il segno distintivo con cui la passione e l’esperienza dei fratelli Rota interpretano il desiderio di dare nuovo valore ai vini del territorio lombardo. Fin dai primi anni Novanta iniziarono a valutare l'ipotesi di creare una linea apposita di vini che riuscisse a comprendere al meglio questo sentimento.

Gaudes Bianco Capsula Blu Dop 1/3 Gaudes Rosso Capsula Nera Valcaplepio Dop 2/3 Gaudes Riserva Valcalepio Dop 3/3 Previous Next

Ipotesi che diventò realtà dopo alcuni anni di ricerche ed investimenti. I rossi nascono dalla sapiente unione di due vitigni alloctoni come Merlot e Cabernet, coltivati sulle colline bergamasche, sono un esemplare taglio bordolese. Al loro fianco la versione in bianco ottenuta a sua volta da altri due vitigni alloctoni: Pinot e Chardonnay. La sede dell'azienda, a Torre de' Roveri, del resto, si trova proprio in una delle zone più tipiche per la produzione dei vini Valcalepio Doc. Secondo i fratelli Rota, quando un vino è riconoscibile, equilibrato e facile da bere, viene definito piacevole ed è proprio la piacevolezza la dote più apprezzata in un vino, i più apprezzati diventano poi vini di successo.

Quattroerre Group

Via Marconi 1 - Torre dè Roveri (Bg)

Tel 035 580701