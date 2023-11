Epokale Gewürztraminer Spätlese 2016 esce dal ventre della montagna

Avevamo visto riposare lo scorso anno le 2.400 bottiglie di Epokale Gewürztraminer Spätlese 2016 di Cantina Tramin. Per prima ha avuto l’intuizione di farle maturare al buio per sei anni nel cuore della montagna nella miniera di Ridanna Monteneve, oltre Vipiteno (Bz), quasi in Austria, con un tasso di umidità del 90% e una temperatura di 11 gradi sempre costanti. E oggi abbiamo potuto degustare questa annata fresca fresca nell’ambito di una mini verticale con le sorelle del 2012 e 2015. La settima annata su otto, da quando nel 2009 è partito questo progetto. L’annata “sospesa” è la 2014, che ha ancora bisogno del suo tempo.

Epokale fuori dalla Miniera di Ridanna Monteneve, a quasi 2.000 metri di quota

Epokale, vino memorabile anche nel valore

Il sistema Epokale nasce dal desiderio dell’enologo e direttore tecnico Willi Stürz di ridefinire i confini e l’identità del vitigno Gewürztraminer, sul quale plasmare il vertice qualitativo di Cantina Tramin. Questi tre lustri hanno plasmato un vino memorabile, raro, capace di affermarsi nel circuito della ristorazione d’autore e tra i collezionisti di vini di pregio.

Paolo Porfirio, head sommelier di Terrazza Gallia, con Willi Stürz, enologo e direttore tecnico di Cantina Tramin

Epokale, infatti, è il bianco italiano che registra una maggiore e costante crescita percentuale di prezzo (+110%), e quindi di valore, nel mercato secondario, il luogo in cui avvengono gli scambi di titoli già in circolazione. Le bottiglie 2016 appena presentate su Catawiki, la piattaforma leader in Europa per le aste di oggetti speciali, sono state subito assegnate.

Epokale, elegante, versatile, potente

L’annata 2016 è stata contraddistinta da un autunno molto soleggiato, che ha portato a una maturazione fisiologica eccezionale di grappoli particolarmente sani. Il residuo zuccherino è di 64 g/l, più alto rispetto alle precedenti, anche della 2015 con cui si era avviato un cambio di rotta verso un profilo più abboccato e intenso.«È stata una delle migliori annate del passato decennio per i vini da uve Gewürztraminer - ha spiegato Willi Stürz - Le condizioni meteo ottimali ci hanno permesso di vendemmiare a fine ottobre, con una lieve sovramaturazione delle uve che hanno sviluppato così un ampio spettro aromatico. Ne risulta un vino ricchissimo, concentrato, che ricorda l’annata 2009». Un vino elegante, versatile e potente, secco e gastronomico, con un finale asciutto.

Le tre annate di Epokale in degustazione: 2012, 2015, 2016

Epokale, una verticale ad alta caratura

La degustazione verticale si è svolta all’Excelsior Hotel Gallia di Milano ed è stata guidata da Cristina Mercuri. L’annata 2012, che rivela ancora un potenziale di invecchiamento potente, manifesta un trama espansiva, ha mantenuto la struttura negli anni e si propone con una acidità rinfrescante, precisione e linearità. La 2015 rivela un vino equilibrato, generoso, compatto e succoso. Il progetto Epokale Gewürztraminer Spätlese, vuoi per le poche bottiglie prodotte, vuoi per il loro valore intrinseco ed enologico ha destato l’attenzione anche di Georg J. Riedel che, dopo una visita approfondita alla cantina, ha studiato per il vino che matura nel ventre della montagna un calice dedicato. Willi Stürz ha saputo trasformare un'eccellente tipica produzione territoriale in un cru internazionale pluripremiato.

Cristina Mercuri e Willi Stürz 1/3 Calici di Epokale Gewürztraminer Spätlese 2/3 Epokale 2016 in primo piano 3/3 Previous Next

Cantina Tramin, fondata nel 1898, è una struttura cooperativa che conta 300 soci e sviluppa una superficie vitata di circa 270 ettari. La produzione media annua è di quasi 2 milioni di bottiglie.

Cantina Tramin

strada del Vino 144 - 39040 Termeno (Bz)

Tel 0471 096634