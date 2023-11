 L'identità enologica del Monferrato attraverso le sue tredici denominazioni

Tredici prestigiose Denominazioni di Origine Controllata e Garantita (Docg) e Denominazioni di Origine Controllata (Doc), oggi tutelate dal Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato. Questo è il cuore dell'incantevole territorio del Monferrato, area caratterizzata da tradizioni centenarie e una ricca biodiversità, tutta da scoprire.

Il territorio del Monferrato con le sue tredici Denominazioni d'Origine

Iniziamo il nostro viaggio con le quattro Docg che incoronano il Monferrato come regione vitivinicola dal crescente prestigio. La Barbera d'Asti, regina incontrastata del Consorzio, vanta delle antiche tradizioni contadine in termini di produzione, ma anche un grande capacità di rinnovarsi e rimanere sempre attuale. Prodotto per almeno il 90% con il Barbera, vitigno coltivato prevalentemente nelle province di Asti ed Alessandria e che raggiunge la sua massima espressione proprio nella Barbera d’Asti, ha ottenuto la Doc nel 1970 e la Docg nel 2008, a testimonianza di un percorso di crescita (raggiunto anche grazie alle nuove conoscenze tecnologiche e scientifiche in campo viticolo ed enologico) che lo attestano oggi come uno dei più importanti vini italiani, sempre più apprezzato anche a livello internazionale.

Monferrato, tredici denominazioni rappresentano un territorio d'eccellenza

Si aggiungono agli esempi virtuosi anche le aree di produzione della denominazione del Nizza Docg, assoluta eccellenza del territorio, e del Ruchè di Castagnole Monferrato Docg, a tutela di uno dei vitigni autoctoni più rari coltivati nel Monferrato astigiano. L’ultima Docg tutelata è Terre Alfieri, che comprende il Terre Alfieri Nebbiolo e il Terre Alfieri Arneis, due declinazioni diverse definite dall’impiego di uve a bacca nera o bacca bianca, coltivate in entrambi i casi su giaciture esclusivamente collinari costituite da terreni argillosi-calcarei-sabbiosi e dalle loro eventuali combinazioni. Il risultato sono dei vini rossi e bianchi di grande carattere.

Proseguiamo con le nove Doc che completano la proposta enologica straordinaria di questa regione: Albugnano, Cortese dell'Alto Monferrato, Dolcetto d'Asti, Freisa d'Asti, Grignolino d'Asti, Loazzolo, Malvasia di Castelnuovo Don Bosco, Monferrato, Piemonte. Le 13 Denominazioni di Origine Controllata e Garantita e Denominazioni di Origine Controllata del Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato rappresentano un autentico patrimonio enogastronomico italiano. Scopri il loro fascino e la loro eccellenza, immergendoti in un viaggio sensoriale tra le colline del Monferrato.

Attività realizzata con il contributo del MASAF, ai sensi del decreto direttoriale n. 553922 del 28 ottobre 2022 - CUP J88H22001700008

Consorzio Barbera d'Asti e Vini del Monferrato

Piazza Vittorio Emanuele II 12 - 14055 Costigliole d'Asti (At)

Tel 0141 324368