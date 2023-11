Cabiria, la prima vodka premium della Distilleria Schiavo arriva a Milano

A Milano si è tenuto un evento di presentazione della neonata Vodka Cabiria della Distilleria Schiavo di Costabissara (Vi) presso il Cafè Gorille. La serata è stata l'occasione per organizzare una cena, ideata a quattro mani dal proprietario della distilleria Marco Schiavo con il titolare del locale Emanuele Coronini, che hanno proposto agli ospiti un menu studiato ad hoc nel contesto di promozione dell'utilizzo della vodka in cucina, con la proposta di quattro piatti iconici degli anni '80 (quando era più diffuso l'utilizzo della vodka nelle pietanze) e nella mixology con il pairing di altrettanti cocktail.

La Vodka Cabiria della Distilleria Schiavo

Il menu della serata:

Cocktail di gamberetti in salsa rosa

French 75 twist vodka

French 75 twist vodka Pennette alla vodka

Bloodymary

Bloodymary Manzo alla stroganoff

Martini Cocktail

Martini Cocktail Salame al cioccolato

Espresso Martini

La sala interna del Cafè Gorille 1/3 Il cocktail di gamberetti in salsa rosa e le pennette alla vodka 2/3 l'Espresso Martini e il Martini Cocktail 3/3 Previous Next

Vodka Cabiria, dal film di Federico Fellini all'influenza nella cucina anni '80

La Distilleria Schiavo, ispirata dal più celebre film italiano del cinema muto dell'inizio del '900 e dalla pellicola che, quarant'anni dopo, ha consacrato il regista riminese Federico Fellini, ha lanciato la sua prima vodka premium: Cabiria - Nata dal Fuoco. La Distilleria Schiavo è una delle più antiche distillerie italiane, specializzata da oltre un secolo nella produzione di distillati di alta qualità e con il tempo si è affermata nel mercato dell'alta ristorazione e delle enoteche storiche d'Italia.

Marco Schiavo

L'idea di creare la prima vodka firmata Distilleria Schiavo è nata da Marco Schiavo, quinta generazione alla guida del brand di famiglia. Questa iniziativa mira a distinguersi dal mercato, ritornando all'essenza del distillato e presentando un prodotto nobile che, nel corso degli anni, ha subito processi produttivi successivamente industrializzati. «La nostra volontà - racconta - è di andare controcorrente rispetto alle mode del momento per restituire, ad un prodotto nobile come la vodka, il suo splendore degli anni ‘80.»

Vodka Cabiria, produzione attenta al profilo aromatico e alla sostenibilità

La Vodka Cabiria viene prodotta attraverso una tripla distillazione lenta di grani teneri italiani di alta qualità, mescolati con acqua proveniente dal territorio vicentino, conferendo al prodotto un carattere distintamente territoriale. Un elemento chiave nella produzione è l'utilizzo del filtro a carta micron, il quale intensifica il sapore gentile e aromatico della vodka, contribuendo nel contempo alla sostenibilità ambientale.

Il processo di distillazione della Distilleria Schiavo

Il profilo aromatico leggero e con sentori erbacei della Vodka Cabiria è attribuibile alla presenza della nigella sativa, una pianta utilizzata fin dall'antichità per le sue proprietà emollienti, nutritive e lenitive, impiegata sia in fitoterapia che in omeopatia. Oltre ad arricchire il prodotto con i suoi aromi, la nigella è rappresentata anche nell'etichetta della vodka, caratterizzata da due pantere e foglie della foresta, luogo in cui questa pianta dalle molteplici proprietà benefiche è solitamente rintracciata.

Vodka Cabiria, il lancio sul mercato e i cocktail d'autore firmati da Oscar Quagliarini

La presentazione della Vodka Cabiria è stata un evento entusiasmante presso l'Autostazione di Cittadella, in provincia di Padova, lo scorso lunedì 2 ottobre. Marco Schiavo ha condiviso con addetti al settore e appassionati di mixology le straordinarie potenzialità e la versatilità della Vodka Cabiria. All'evento di lancio del nuovo distillato della Distilleria Schiavo hanno partecipato rinomati professionisti del mondo dei bar italiani, tra cui Giacomo Diamante, Massimo Cannizzaro e Mattia Coppo, insieme a Gabriele Menini e al celebre bartender Oscar Quagliarini. Questi talenti hanno collaborato alla creazione di una carta cocktail dedicata al nuovo prodotto esclusivo.

Oscar Quagliarini

Tra i drink nati da questa collaborazione, spiccano il raffinato e fresco Sottobomba (Vodka Cabiria, Gelsomino e Bitter bianco), l'Apple Martini (Vodka Cabiria, Roasted Granny Smith e profumo della nonna), il cremoso Peppino's Coffee (Vodka Cabiria, Cold brew coffee e alloro). Altri cocktail includono il classico veneto rivisitato Sgroppino (Vodka Cabiria, bollicine magiche e gelato al limone), il coinvolgente Cabiriatini (Vodka Cabiria e Barraco Dry), il vibrante Maciste Smash (Vodka Cabiria, foglie di curry e yuzu sake), il nostalgico Acqua di Pantera (Vodka Cabiria, ginger ale e Sherry) e il dissetante Cabiria Brillante (Vodka Cabiria e acqua tonica).

Oscar Quagliarini, uno dei migliori bartender europei e creatore di liquori e profumi, ha ideato due cocktail dedicati, tra cui spicca il The Panthers Cry Mary a base di Vodka Cabiria, con acqua di pomodoro, polvere di pomodoro e capperi. Il nome è ispirato al fatto che la pantera è l'unico felino che, passando, rilascia un profumo. Quagliarini ha anche creato un'essenza profumata che richiama l'Africa, presto disponibile in abbinamento alla vodka di Marco Schiavo.

Distilleria Schiavo

Via G. Mazzini 39 - 36030 Costabissara (Vi)

Tel 0444 971025