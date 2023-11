Il Giappone arriva in Valpolicella per l'etichetta dell'Amarone Costasera di Masi

Per la sesta edizione del progetto Costasera Contemporary Art, nato per unire l’arte contemporanea con l’eccellenza enologica, Masi, azienda vitivinicola della Valpolicella, ha scelto l’artista giapponese Yasuhiro Asai, esperto nell’arte della lacca giapponese. Il progetto “Costasera Contemporary Art”, con cadenza biennale, prevede la selezione di un artista di fama internazionale, originario di una nazione legata a Masi e ai suoi vini, per realizzare un’opera dedicata all’Amarone Costasera e alla sua caratteristica etichetta.

Yasuhiro Asai lavora all‘opera Saikou per l‘etichetta del Costera 2005 di Masi

Costera 2005, “la fragranza dell'Europa” che ispira l'opera di Yasuhiro Asai

Sull’etichetta della selezione di Costasera 2005 viene riprodotta l’opera Saikou che significa “la fragranza dell'Europa”: l’ispirazione dell’opera viene dall’Amarone Costasera, simbolo della cultura di un territorio che si esprime nell’aroma e nel gusto del vino. Racconta l’artista «per creare l’opera ho utilizzato le tecniche tradizionali tipiche della mia cultura, con un design contemporaneo, impiegando circa due anni di lavoro per completarla. Per le decorazioni, realizzate in madreperla con sfumature blu e viola, mi sono ispirato al motivo dei grappoli d’uva».

L’operaè un bruciatore di incenso che è stato riprodotto su una limited edition di bottiglie di Costasera 2005 destinate ai mercati internazionali. Un oggetto di grande preziosità e raffinatezza che unisce all’antica cultura orientale della lavorazione della linfa ricavata dall’albero urushi quella altrettanto antica e affascinante della coltivazione della vite e della produzione del vino, espressione del sapere millenario di un popolo. Il ricavato della vendita delle bottiglie sarà destinato a finanziare una borsa di studio che consentirà a un giovane artista giapponese di imparare l’arte del vetro a Murano.

