Perpétuelle, vino nato dalle migliori selezioni Anthologie Blanc di Camilucci

Perpétuelle, un brut nature dal concetto nuovo, un vino che nasce dall’unione delle migliori selezioni dei vini di Anthologie Blanc del passato magicamente riunite in una cuveè “perpetua” che ogni anno si rinnova. Il vigneto si trova sulle colline moreniche a 200 metri slm nel comune di Rodengo Saiano (Bs) in Franciacorta. Viene lasciato affinare nelle silenziose cantine per almeno 36 mesi, regalando sensazioni complesse ed uniche.

Perpétuelle

Prodotto nella sua prima serie 14-16 in quantità limitate è l’espressione di una vinificazione di soli vini di riserva dalle migliori uve Chardonnay, scrupolosamente selezionate e vinificate. Un Brut Nature, complesso ma al tempo stesso elegante, intenso, fine, di corpo, maturo ed armonico. In commercio il 14/18 che sta ad indicare che l’assemblaggio è costituito da Anthologie Blanc 2018, 2017, 2016, 2015 e 2014. Ideale a tutto pasto, si abbina perfettamente a tutti i piatti della cucina italiana.

Camilucci

Via delle Selve 1 - 25050 Paderno Franciacorta (Bs)

Tel 030 7702739