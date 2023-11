Campi Flegrei, premio nazionale “Accoglienza In Cantina” per Cantine Astroni

Le radici delle vigne, qui nei Campi Flegrei, nel cimento di alimentarsi e dissetarsi faticosamente impattano con il suolo vulcanico. E le radici della famiglia Varchetta, vitivinicoltori da oltre un secolo, sono qui nei Campi Flegrei. L’attuale azienda Cantine Astroni compie nell’imminente nuovo anno un quarto di secolo. Astroni è il nome del cratere che separa, poco distante dalla fascia costiera, Napoli da Pozzuoli. Un tempo gli Astroni furono riserva di caccia dei Borboni, oggi è Oasi Naturale del Wwf.

La Cantina Astroni

Il mare, il cratere, la storia che permea l’area, ad essa donando il fascino del mito. Due i vitigni autoctoni: la Falanghina dei Campi Flegrei e il Piedirosso dei Campi Flegrei. Quanta potenzialità in questi due vitigni, i cui vini sono ancora poco conosciuti e purtroppo non ancora adeguatamente percepiti. Riscontri interessanti e talvolta entusiastici pervengono dagli enoturisti che, sospinti dalla magia del luogo e dall’amore per il vino, appassionatamente visitano il plesso aziendale.

Cantine Astroni, l'esperienza del visitatore al centro con "fattore U"

Da più di tre anni Cristina Varchetta, responsabile dei servizi accoglienza e gestione dell’ospitalità di Cantine Astroni, porta avanti il suo modello basato sul “fattore U” come “umano”, che mette al centro il visitatore nell’esperienza di turismo integrato al settore vitivinicolo. Percorsi di visita, degustazioni e attività didattiche nella vigna Astroni dell’adiacente area boschiva omonima, dall’alto valore del patrimonio storico per essere stata riserva di caccia del re Ferdinando di Borbone, oggi Oasi Naturale Wwf.

Cristina Varchetta alla premiazione di Slow Wine

Ne consegue meritatamente il Premio Speciale per la categoria “Accoglienza in cantina” di Slow Wine. Significativa la didascalica motivazione del premio: “In un contesto ambientale e paesaggistico decisamente peculiare, con le vigne - veri e propri fazzoletti di terra strappati all’urbanizzazione - che dominano dall’alto la città di Napoli, Cantine Astroni ha saputo consolidarsi non soltanto come realtà produttiva di prim’ordine, ma anche come azienda particolarmente attiva nell’enoturismo. I percorsi di visita partono dall’area didattica nella vigna Astroni adiacente al bosco omonimo, un tempo riserva di caccia del re Ferdinando di Borbone, oggi Oasi Naturale Wwf”.

Premi anche ai vini fatti da Cantine Astroni; tra questi menzioniamo: “Top Wine” assegnato da Slow Wine alla Falanghina dei Campi Flegrei Dop 2019 Vigna Astroni; “Tre Bicchieri” di Gambero Rosso al Piedirosso Campi Flegrei Dop Colle Rotondella 2022. Un anno importante, questo 2023 terminante per Cantine Astroni, nell’attesa del nuovo anno in cui, come si è detto, si avrà modo di celebrare degnamente il primo quarto di secolo di attività.

Cantine degli Astroni

Via Sartania 48 - 80126 Napoli

Tel 081 5884182