Tenuta di Caseo, in Oltrepò pavese la prima collezione moda per Metodo Classico

Tenuta di Caseo, il Metodo Classico Oltrepò pavese della famiglia Tommasi, in collaborazione Santé Couture, brand di moda non convenzionale, ha presentato una capsule-collection di abiti in un'esclusiva edizione limitata - solamente un centinaio di pezzi - ideata da due stilisti veronesi per vestire, letteralmente, le tre referenze di Caseo. La moda incontra il vino in un connubio unico; questa straordinaria sinergia fonde l'anticonformismo intrinseco dei due brand con la qualità delle bollicine e l'eccellenza sartoriale. Il risultato è un'opera d'arte che rompe le barriere del genere e celebra l'unicità dell'individuo e delle singole bottiglie. Ciascuna referenza di Caseo Metodo Classico, ovvero 410 Chardonnay, 470 Pinot Nero e 530 Pinot Nero Rosé, veste infatti un abito diverso, pensato appositamente da Santé Couture per rappresentare al meglio la personalità di ogni vino ed esaltare l'identità di ogni etichetta.

La collaborazione tra Tenuta di Caseo e Santé Couture

«Classico solo nel metodo… Siamo fedeli alla tradizione e rigorosi nella tecnica solo in vigna e in cantina - afferma Giancarlo Tommasi, direttore tecnico di Tommasi Family Estates. L'Oltrepò pavese è una regione da riscoprire e rappresenta una nuova opportunità di mercato e per il Made in Italy sia per il territorio meraviglioso sia per la qualità dei vini prodotti, in particolare il Pinot Nero. La personalità di Caseo è irriverente, fuori dagli schemi, per certi versi dissacrante. Un'attitudine non convenzionale che sonda nuovi contesti e si rivolge ad un pubblico giovane. Un'anima che si immerge e si intreccia in modo fluido nel mondo dell'arte, della moda, e dell'estetica con l'obiettivo di scardinare i preconcetti e sondare nuovi linguaggi ed espressioni. Con questo progetto vogliamo che il vino parli in chiave contemporanea e creativa. Come un ready-made dadaista, l'oggetto viene estrapolato dal suo contesto originario perdendo ogni funzione pratica. Il vino “vestito” si eleva a divulgatore di nuovi significati, valori e tendenze. Indossando le creazioni di Santé Couture, Caseo sfida le norme di genere, sostiene l'inclusività e l'espressione di sé, senza curarsi dei pregiudizi, mantenendo la propria identità e suggerendo occasioni di consumo originali».

Tenuta di Caseo: dove si trova, quale e quanto vino produce

La Tenuta di Caseo è una tenuta situata nell'Oltrepò pavese, cuore pulsante del Pinot Nero e del Metodo Classico. La proprietà copre 90 ettari di vigneti, in un incantevole contesto di verdi colline ad elevate altitudini. Una tradizione centenaria vede la famiglia Tommasi fra i protagonisti nella produzione dei grandi vini rossi come l'Amarone, il Brunello e l'Aglianico del Vulture; nel 2013 la decisione di scoprire nuove vette enologiche con l'acquisizione della Tenuta di Caseo, nel comune di Colli Verdi, nell'Alta Valle Versa ed il progetto di produrre spumanti Metodo Classico in un territorio di altissima qualità e dove il Pinot Nero ha la sua zona di elezione. Lo sguardo sempre volto al futuro, il rispetto della tradizione e il “saper fare” che si tramandano da quattro generazioni danno vita alla linea Metodo Classico della Famiglia Tommasi. Caseo, la cui brand identity è stata recentemente oggetto di restyling, è una cantina giovane e ribelle, che esprime la sua identità con ironia e anticonformismo. Questo spirito si riflette nei tre spumanti: 530 Pinot Nero Brut Rosé, 470 Pinot Nero Brut, e 410 Chardonnay, nomi che richiamano le altitudini dei vigneti coltivati. Tre spumanti espressione di un territorio tra i più vocati d'Italia; l'Oltrepò pavese è infatti la terza regione europea per produzione di Pinot Nero, tra le più rilevanti del Metodo Classico.

Le botti di Tenuta di Caseo

I terreni su cui nascono i vigneti di Tenuta di Caseo sono composti prevalentemente da argille con venature di calcare attivo, che contribuiscono a garantire una spiccata mineralità ai vini. Un terroir, che insieme al meticoloso lavoro in cantina e nei vigneti, assicura a questi vini una notevole capacità di invecchiamento. La produzione è circa 6/8mila bottiglie per tipologia. Santé Couture è un marchio veronese che sfida le norme di genere con la moda sartoriale: la missione di Santé Couture è quella di creare una linea di abbigliamento genderless, che permetta a chiunque di sentirsi sé stesso indossando capi che abbattono ogni forma di discriminazione. Caseo e Santé si uniscono in una sinergia dinamica, condividendo un linguaggio vivace che si rivolge in modo ai consumatori di ogni età. Entrambi condividono una profonda passione per la qualità, una scrupolosa cura dei dettagli e un forte impegno nell'esprimere i messaggi distintivi dei loro marchi, nonché un profondo amore per il Made in Italy. L'innovazione, l'anticonformismo e l'essenza pura sono i pilastri di questa straordinaria partnership, che rappresenta un inno alla diversità e alla purezza dell'espressione di sé, infrangendo le regole fondendo la tradizione vitivinicola con la moda per celebrare il gusto per la bellezza senza limiti.

Tenuta di Caseo

Località Caseo 9 - 27040 Canevino (Pv)

Tel 045 7701266