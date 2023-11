 Con Onestigroup il “Vermouth Cucielo” atterra in Italia

Sicuramente il Vermouth sta volando alto da qualche anno a questa parte, da quando alcuni esponenti del mondo Spirits, comprese che il Vermouth necessitava di una legislazione normata e tutelata dall’Europa, se non avesse voluto perdere quell’unicità, (così come avvenuto per il termine e metodo London dry gin) che ha fatto si che grandi cocktail quali Martini, Negroni o Americano trionfassero nel mondo grazie al Vermouth. E così dal 2017 l’Europa ha emesso il decreto che sancisce la tipicità del Vermouth di Torino, concedendone la Doc e dal 2019 il consorzio di tutela del Vermouth di Torino ha avviato la sua attività per formare e diffondere la cultura del Vermouth originale presieduto da Roberto Bava, stabilendo regole molto rigide inerente la produzione e l’uso delle materie prime attraverso un disciplinare di tutela, attualmente, dai 16 soci iniziali, oggi si contano 35 associati al consorzio, destinati sicuramente ad aumentare

Il nome Cucielo è riferito all’unione di due parole, Cuculo uccello migratore che ogni anno percorre la migrazione dal Sud Africa verso la Scozia attraversando numerosi paesi, tra i quali l’Italia, e cielo, ed ora è venuto il momento per il suo atterraggio in Italia, e Milano la piazza scelta per il lancio nel nostro paese da Cucielo Vermouth, un Vermouth molto particolare, dagli aromi e profumi intriganti, con lo scopo di posizionarlo inizialmente solo nei mercati esteri. L’idea di realizzare un Vermouth di alta qualità per il mercato estero venne ad Andy Holmes, Ceo di Artisan Spirits azienda scozzese attiva nel mondo dei liquori e distillati, presente a Milano, al lancio italiano, e già produttore di Portobello Gin, con una ricetta originale studiata a fondo da un esperto del settore, Carlo Vergnano fondatore di Torino Distillati di Moncalieri nel 1992, già direttore operativo di Seagram Italia.

Cucielo Vermouth, sinergia vincente con Onesti Group

Presso l’esclusivo locale milanese Fuorimano, in zona Ca’ Granda, Onesti Group, rappresentata per l’occasione da Federica Belforti Brand manager e dai capo area Lorenzo Bianchi e Mauro Solera ha presentato alla stampa la distribuzione di questo nuovo Vermouth che entrerà a far parte suo ampio pacchetto di liquori e distillati per farlo conoscere ai professionisti del settore bar e ristorazione, attraverso una Masterclass di alto spessore culturale, affidata ad un grande esperto del settore Fulvio Piccinino autore di numerosi libri e docente presso l’università del gusto di Pollenzo, supportato dal Consorzio del Vermouth di Torino con lo scopo oltre che di diffondere la cultura del vermouth, far scoprire ai numerosi partecipanti all’evento le peculiarità di Vermouth Cucielo attraverso una degustazione guidata tra le “Tinture” che compongono il gusto e l’aroma di questo prodotto, già presente in diversi paesi del mondo dal 2017, ma per la prima volta oggi in Italia.

Cucielo Vermouth nelle versioni Rosso, Bianco e Dry

Per realizzare il Vermouth Cucielo, si realizza innanzitutto l’infusione delle botaniche in una soluzione di melassa a base alcolica e acqua demineralizzata. Le botaniche miscelate vengono lasciate riposare in infusione per 15 giorni. L’infusione viene poi pressata a mano per ottenere l’unicità degli estratti naturali, che dopo i controlli organolettici sono pronti per l’utilizzo nella produzione di Cucielo Vermouth. A questo punto la miscela di vini accuratamente selezionati tra Trebbiano d’Abruzzo, Grillo e Ansonica di Sicilia, vini che perfettamente sposano la fortificazione grazie all’alto contenuto di zuccheri residui miscelandosi con gli estratti in una unione che dura circa 4 settimane. A questo punto si procede con la miscelazione e filtrazione, miscelazione che avviene aggiungendo alcool e sciroppo di zucchero per realizzare l’iconico stile del Vermouth di Torino e facendo seguire la filtrazione attraverso un filtro di cotone e carta per eliminare tutti i residui solidi. A questo punto Cucielo viene imbottigliato in loco di produzione, nello stabilimento di Moncalieri, prima di essere esportato e venduto.

Cucielo Rosso, 16,8% 75 cl.

Il vino utilizzato è il Trebbiano d’Abruzzo miscelato con Grillo e Ansonica di Sicilia.

Profumo: di arancia caramellata, rabarbaro, vaniglia, anice e chiodi di garofano, con note calde di pepe, arancia e uvetta.

Gusto: Morbido, con sentori di melograno fresco e frutta rossa matura, leggermente amarognolo con un lungo finale secco. Aroma complesso e classico al tempo stesso

Cucielo Bianco, 16,8% 75 cl

Il vino utilizzato è prodotto con Trebbiano d’Abruzzo, miscelato con Grillo e Ansonica di Sicilia.

Profumo: Mela verde croccante, fiori di Sambuco e vaniglia, aromi floreali ed erbacei con note di maraschino. Arancia amara e uva passa.

Gusto: Caldo, morbido, dolce, vaniglia e frutta esotica matura, bilanciamento perfetto con la nota amarognola. Ha un finale molto lungo dolce/amaro

Cucielo Secco, 18% 50 cl

Il dry è l’ultimo nato a completare la gamma dei Vermouth Cucielo, con l’intento di perfezionare l’esecuzione da parte dei Barman del “perfetto” Martini Cocktail dando al mercato un Vermouth dry che oserei definire croccante con note di agrumi freschi siciliani con un leggero retrogusto erbaceo.

Profumo: mela verde croccante con aromi di fiori bianchi

Gusto: Asciutto e rinfrescante con note di agrumi freschi siciliani

Cucielo Vermouth nei cocktail

Cucielo 57

75 ml di Cucielo Bianco, 100 ml di Prosecco Doc/Docg, una spruzzata di soda e 2 gocce di bitter all'arancia Angostura.

Mescolare tutti gli ingredienti con il ghiaccio fino a quando non si raffreddano. Servire in una coupé fredda con scorza d'arancia. Nessuna guarnizione.

Martinez d’oro

25 ml di Cucielo Bianco, 50 ml di London Dry Gin, 1 cucchiaio di maraschino, liquore e 3 gocce di bitter all'arancia Angostura.

Mescolare tutti gli ingredienti con ghiaccio, servire in un bicchiere da martini ghiacciato con una ciliegia al maraschino

I cocktail Cucielo Martini e Cucielo Manhattan

Cucielo Manhattan

30 ml di Cucielo Rosso 50 ml di Rye Whiskey, 2 gocce di Angostura Bitter e 1 ciliegia al maraschino

Mescolare tutti gli ingredienti con ghiaccio, filtrare due volte in un bicchiere da martini freddo e aggiungere il twist al limone.

Cucielo Martini

10 ml Cucielo Dry, 60 ml Portobello Gin e 1 scorzetta di limone

Mescolare tutti gli ingredienti con ghiaccio in un mixing glass, filtrare in un bicchiere da martini freddo e aggiungere il twist al limone.

