Santa Sofia, ecco l'Amarone della Valpolicella Docg Classico Riserva 2015

La nobiltà e l’eleganza dell’Amarone abbinata allo spirito fresco e urbano di Tuorlo. È il richiamo che hanno utilizzato Luciano Begnoni dell’azienda Santa Sofia di Pedemonte di Valpolicella (Vr) e il team del magazine Tuorlo per la presentazione dell’Amarone della Valpolicella Docg classico riserva 2015 che con tutta la sua eleganza ha praticamente invaso House of Mediterraneo che, a Milano, è il luogo pensato da Tuorlo in cui far vivere idee e pensieri. Un luogo che dialoga con l’architettura, l’ambiente, l’arte, la musica e, quindi, diventano elementi centrali per il benessere delle persone, l’innovazione, la sostenibilità e la creatività tra spazi lounge, studi di registrazione e ambienti, compresa una bella terrazza, dedicati a eventi ed esperienze.

L' Amarone della Valpolicella Docg classico riserva 2015 di Santa Sofia e il titolare Luciano Begnoni

Ed ecco servito l’evento “Santa Sofia featuring Tuorlo” per festeggiare il nuovo Amarone della Valpolicella Riserva 2015, circondati dallo spirito fresco e urbano di Tuorlo, insieme a Luciano Begnoni e Chiara Guardini, rispettivamente titolare dell'azienda e responsabile comunicazione. Ma non solo l’iconico Amarone perché in abbinamento al menu realizzato ad hoc dal Caffè Scala, a una selezione di salumi piacentini del Salumificio La Rocca e a un'inedita proposta autunnale della pasticceria Gelsomina, c’erano le etichette più rappresentative della storica cantina della Valpolicella e, cioè: Santa Sofia brut Soave Doc spumante con il salame piacentino Dop Il Principe; Santa Sofia Valpolicella Ripasso Doc superiore 2019 con mini croissant con salumi, tramezzini vegetariani, mini panini con tocchetti di faraona; Santa Sofia Amarone della Valpolicella Docg classico 2018 con cestino di squacquerone, tartelletta con crema al basilico e sfere di patate al rosmarino; e, quindi, il festeggiato Santa Sofia Amarone della Valpolicella Docg classico riserva 2015 con lasagnetta con pesto alla genovese, patate e fagiolini; e il Santa Sofia Recioto della Valpolicella Docg classico 2020 con le delizie della Pasticceria Gelsomina.

Santa Sofia, storia e tradizione nella produzione di Amarone

A questo punto, Luciano Begnoni ha raccontato Santa Sofia, azienda che risale al 1811 e, praticamente, un pezzo di storia della Valpolicella nonché sinonimo di eccezionali Amaroni. E, tutto, nell’elegante Villa Seregno, detta anche Villa Santa Sofia, a Pedemonte di Valpolicella, opera di Andrea Palladio. L’azienda è stata acquistata nel 1967 da Giancarlo Begnoni, padre di Luciano, che è l’artefice del successo qualitativo di Santa Sofia perché decise subito di fare vini strutturati, eleganti, di eccellente bevibilità. Scelta apprezzata dagli appassionati dei vini veronesi tant’è che quelli firmati Begnoni sono presenti in 70 paesi che assorbono il 75% delle 800.000 bottiglie mediamente prodotti ogni anno.

La Cantina Santa Sofia nella Valpolicella

Ma Luciano, a Milano, ha ricordato che della riserva 2015 sono state prodotte solo 3.816 bottiglie ed è il frutto della terza vendemmia di uve corvina, corvinone e rondinella selezionate nel vigneto Monte Gravello di 40 anni di età. Tanto da sottolineare che è una soddisfazione personale fare un Amarone riserva come questo, una vera e propria rarità che si possono permettere solo coloro che hanno l’accortezza di prenotare con largo anticipo qualche bottiglia. Per chi non arriva in tempo, c’è sempre la possibilità di ripiegare sull’Amarone classico che pur non arrivando all’estrema eleganza della riserva è, comunque, un grande prodotto che assicura tutti i piaceri che offre questo grande vino veronese. Oltre all’elogio del supercampione, Luciano ha voluto attirare l’attenzione degli ospiti su un altro vino che sintetizza la storia enologica della Valpolicella, il Recioto Docg classico “che va assaggiato con grande umiltà”, sono le sue parole.

Santa Sofia, i vini degustati

Santa Sofia brut Soave Doc spumante

Uva Garganega sottoposta a pigiatura soffice e spumantizzata con il Charmat lungo. Di colore paglierino tenue, ha perlage fine e persistente. Il profumo è delicato, armonico, con sentori di mandorle fresche, fiori bianchi. In bocca è vellutato, molto fresco, con vena sapido-minerale e finale delicatamente mandorlato. E’ un vino da cogliere in prima gioventù per apprezzarne tutta la fragranza aromatica.

Santa Sofia Valpolicella Ripasso Doc superiore 2019

Uvaggio di Corvina, Corvinone e Rondinella con diraspatura e pigiatura soffice delle uve. L’affinamento è di 9 mesi in botti di rovere grandi da 50hl, più 6 mesi in bottiglia. Ha un bel rubino rosso, limpido e brillante. I profumi sono di amarene sotto spirito, prugne secche, pot pourri di fiori secchi, chiodi di garofano, cannella e radice di liquirizia. In bocca è un vino concentrato, di notevole intensità gustativa, una texture tannica setosa e vellutata, acidità dinamica e un calibrato calore alcolico.

I vini di Santa Sofia degustati durante la serata

Santa Sofia Amarone della Valpolicella Docg classico 2018

Uve Corvina, Corvinone e Rondinella appassite per un periodo tra gli 80 e 100 giorni. Affinamento di 36 mesi in botti di rovere di Slavonia da 15 a 50 hl, più 6 mesi in bottiglia. Alla degustazione rivela un bel colore rubino profondo con riflessi granati. Bouquet complesso tra sentori di ciliegie, ribes, prugne secche nonché note di cioccolato al latte e quelle balsamiche. In bocca è un vino tonico, succoso, con una trama tannica dolce e un calore alcolico ben bilanciato da una freschezza agrumata, che rende il vino importante ma, al contempo, di facile beva.

Santa Sofia Amarone della Valpolicella Docg classico riserva 2015

Corvina (40%), Corvinone (30%), Rondinella (30) selezionate nella vecchia vigna di Monte Gravello, con appassimento delle uve per 100 giorni. Affinamento di 5 anni in botti di rovere di Slavonia, più 2 anni in bottiglia. Il risultato è un grande vino di colore granato luminoso e dalla ricca espressione olfattiva che spazia dalla frutta sciroppata e sotto spirito al cacao, da note balsamiche a quelle speziate. Dotato di una bella morbidezza fruttata, ottima freschezza e sapidità, supportate da un tannino dolce e avvolgente. Vino fi grande eleganza e di lunghissimo invecchiamento.

Santa Sofia Recioto della Valpolicella Docg classico 2020

Corvina, Corvinone e Rondinella con attenta selezione dei grappoli e appassimento delle uve per 120 giorni. È affinato per 18 mesi in tonneaux di rovere francese da 500 litri, più 6 mesi in botti grandi di rovere e ulteriori 12 mesi in bottiglia. Il colore è rubino intenso con sfumature violacee. Il bouquet è intrigante con le note balsamico e floreali, con richiami di piccoli frutti rossi e spezie nonché di frutta secca tostata. In bocca è un vino strutturato, fresco, con una bella acidità e una trama tannica vivace che chiude con un finale di amarena e cacao amaro. Può invecchiare ancora per 15-20 anni.

Santa Sofia

Via Ca' Dedè - 37020 San Pietro in Cariano (Vr)

Tel 045 7701074