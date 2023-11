Consorzio delle Venezie Doc, il Pinot Grigio un “sigillo di meraviglia”

«Un vino capace di rimanere contemporaneo nel tempo. A sette anni dalla nascita del Consorzio delle Venezie Doc il Pinot Grigio mantiene un trend di vendite positivo con una tenace stabilità del prezzo: è un vino rassicurante». Con queste parole il presidente del Consorzio Albino Armani ha aperto i lavori del secondo convegno internazionale “Between new trends and market revolutions”, che si è svolto a Verona il 4 novembre. «La Doc delle Venezie - ha sottolineato - vanta 27 mila ettari di vigneto nel Triveneto, provincia autonoma di Trento, Friuli Venezia Giulia e Veneto. Qui nasce l’85% della produzione italiana, prima al mondo per volume. Su 250 milioni di bottiglie, secondi solo al Prosecco, 200 sono Doc delle Venezie. Il 48% dei vigneti di Pinot Grigio si trova in Italia: siamo al primo posto per la coltivazione di questo vitigno a livello mondiale».

Vigneti di Pinot Grigio delle Venezie Doc

Venezie Doc, quattro tipologie di Pinot Grigio

Forte del successo della prima edizione tenutasi nel 2019, il Consorzio è tornato a proporre una giornata sui temi dell’eccellenza produttiva del Triveneto. La Doc delle Venezie, che ne ha riunte 20 in 7 anni, prevede la produzione di quattro tipologie: Pinot Grigio, Pinot Grigio Frizzante e Spumante anche nella versione ramata e Bianco. Un sistema basato su una viticoltura giovane, sostenibile e rispettosa dell’ambiente. «In questo contesto - ha puntualizzato Luca Rigotti, consigliere del Consorzio delle Venezie Doc e presidente del Gruppo Mezzacorona - il nostro impegno è saper interpretare la sostenibilità ambientale, che diventa economica e poi sociale. Un percorso già iniziato e che va rafforzato. Dobbiamo creare cultura: il vino è un alimento da accostare al cibo. Il bere deve essere un atto consapevole in alcuni momenti della giornata. Vino e salute vanno di pari passo».

Albino Armani

Opportunità di mercato, vino low e no alcol

Sandro Sartor, consigliere del Consorzio delle Venezie Doc, presidente e amministratore delegato di Ruffino, ha esaminato le opportunità di mercato dei vini low and no alcol in relazione al cambiamento degli stili di vita e di una sempre maggiore ricerca di prodotti considerati salutari, oltre che di qualità. «I consumatori li cercano, ma il nodo da sciogliere è il profilo di gusto. La domanda c’è e il mercato si svilupperà. Con il vino low o no alcol si possono avvicinare nuove fasce di consumatori. Un’opportunità per i Paesi produttori».

Consorzio delle Venezie, una Doc vincente

«Il Pinot Grigio delle Venezie, Sigillo di meraviglia - ha ricordato Francesco Liantonio - presidente di Triveneta Certificazioni, ente incaricato di gestire la tracciabilità e il controllo dei vini Doc delle Venezie e dunque di garantirne e tutelarne la qualità e la peculiarità - si è rivelata una scelta vincente. Dal punto di vista organolettico, del territorio e della qualità di prodotto. Un grande lavoro fatto dal Consorzio, che ha messo in sinergia tre regioni e tre filiere».

Il forum internazionale si è svolto al Teatro Ristori di Verona

Venezie Doc, raccontare la collocazione sul territorio

«La denominazione “delle Venezie” - ha annotato Daniele Cernilli, direttore di Doctorwine e curatore della Guida Essenziale ai Vini d'Italia - è una grande chance da sfruttare. Bisogna raccontare la sua collocazione sul territorio, una delle zone più belle del mondo». La valenza turistica è quindi un punto fermo. Le parole d’ordine per il futuro saranno promozione, narrazione e conoscenza. Anche in riferimento al mercato nazionale.