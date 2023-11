L'Oltrepò Pavese punta sul Metodo Classico: in arrivo un nuovo itinerario turistico

Oltrepò Pavese, l’esperienza del Metodo Classico è il nuovo progetto di promozione turistica ed enogastronomica ideato dalla Strada del Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese, finanziato da Regione Lombardia e dalla Camera di Commercio di Pavia. Si articola su più fasi con l’intento di promuovere, in maniera efficace e innovativa, il percorso della Strada dei Vini e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese. Tale progetto si trova in linea con le finalità e gli obiettivi dei bandi promossi dalla direzione generale Agricoltura, Sovranità alimentare e foreste del Pirellone e dalla Camera di Commercio di Pavia, dal momento che favorisce la valorizzazione del territorio e della sua produzione di qualità, attraverso una promozione trasversale, che abbracci ed esalti le peculiarità storico-artistiche, sociali, culturali e naturalistiche dello stesso.

«In particolare, il progetto “Oltrepò Pavese, l’esperienza del Metodo Classico” si concentra sulla valorizzazione e promozione del Metodo Classico Docg, inteso come pro-dotto d’eccellenza, processo, tradizione storica, e attività inseriti in un contesto sociale, culturale e naturalistico specifico - spiega il presidente, Edoardo Depaoli - Il progetto si compone di tre macroazioni, che comprendono entrambi i target sopraccitati. Le prime due azioni sono dedicate a servizi di comunicazione, la terza azione all’organizzazione di eventi di promozione dell’itinerario».

La prima operatività riguarda il potenziamento dell’attività di comunicazione integrata volta alla scoperta e alla promozione del prodotto e dei suoi territori, con il fine di intercettare i target di riferimento, ovvero aumentare il flusso turistico, sia locale che di prossimità o che arrivi da fuori regione. L’attività di comunicazione passa attraverso i canali social della Strada dei Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese, tramite l’aggiornamento costante delle maggiori piattaforme saranno raccontati il territorio e le sue principali attrattive a partire da quelle enogastronomiche.

La seconda azione prevista e finanziata dal bando prevede la realizzazione di un contest video-fotografico dal titolo “Scopri i luoghi della Strada dei Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese”. I partecipanti potranno realizzare un video e/o una fotografia inedita che abbiano come soggetto uno dei luoghi della Strada, e inviarli, accompagnati da titolo e breve descrizione, all’email info@progetti.pavia.it (anche tramite piattaforme quali WeTransfer per l’invio di file di grandi dimensioni) dal 6 al 15 novembre 2023. I migliori scatti e riprese saranno postati sui canali social della Strada con un apposito hashtag in modo da essere intercettati e quindi ri-condivisi. A chiusura concorso, novembre 2023, l’utente che otterrà il numero maggiore di like al post si aggiudicherà una vi-sita guidata e degustazione per due persone in una delle storiche cantine dove è nato l’Oltrepò Pavese Metodo Classico Docg.

Terza ed ultima azione è l’organizzazione di un itinerario turistico che sposi enogastronomia, cultura e natura in alcuni dei luoghi più rappresentativi interessati dalla Strada dei Vino e dei Sapori dell’Oltrepò Pavese, a conclusione del progetto.