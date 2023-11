Ca' del Bosco è la cantina europea dell'anno per Wine Enthusiast

Ca' del Bosco continua a spingersi oltre i confini dell'enologia italiana e si aggiudica un nuovo prestigioso riconoscimento. La rivista americana Wine Enthusiast, infatti, ha eletto Ca' del Bosco come European Winery of the Year 2023. Il premio verrà assegnato a Miami a febbraio 2024 in occasione della cerimonia di gala dei Wine Star Awards. Il riconoscimento va ad arricchire un anno che ha visto il raggiungimento di tanti obiettivi tra cui il completamento del patrimonio viticolo e della cantina.

Ca‘ del Bosco è la European Winery of the Year 2023 per Wine Enthusiast

Ca' del Bosco, un patrimonio viticolo eccezionale in Franciacorta

Dopo 52 vendemmie, Ca' del Bosco può finalmente mostrarsi con il suo “volto” definitivo, quello finale, quello un tempo solo sognato e che poi, negli anni, ha preso forma. Un lungo viaggio iniziato nel 1968, quando fu piantato il primo vigneto, e che oggi si svela nella sua completezza, segnando un traguardo storico per l'azienda. Oggi, con un patrimonio viticolo di oltre 280 ettari distribuiti su 11 comuni dei 19 della Franciacorta, Ca' del Bosco ha quasi raggiunto l'obiettivo di superficie vitata in conduzione prestabilita. Un sogno se si pensa che solo negli anni ‘70-‘80 gli ettari in conduzione erano 13. Un traguardo importantissimo che rende Ca' del Bosco custode di una porzione importante di territorio, rigorosamente condotta seguendo il protocollo della viticoltura biologica certificata a tutela dei suoli e degli organismi che li vivono.

Un lavoro di anni che ha riguardato anche gli spazi in cantina, ridefiniti per valorizzare al meglio la vinificazione e l'affinamento dei vini e celebrarli in una serie di spazi evocativi, con una scenografia che permette al visitatore di stimolare ed esplorare i propri sensi. Un progetto importante nato dalla volontà dei soci di Ca' del Bosco, le famiglie Marzotto e Zanella, da sempre convinte del potenziale del territorio, da valorizzare ed esprimere in eccellenza nei propri vini. «Sono onorato di questo prestigioso riconoscimento di Wine Enthusiast che arriva in un momento storico che segna la svolta per noi: siamo arrivati dove - oltre 50 anni fa - ci eravamo prefissati in termini dimensionali sia in vigna che in cantina, ora dobbiamo lavorare con costanza per continuare a meritarci quanto ottenuto puntando sempre all'eccellenza qualitativa» ha dichiarato Maurizio Zanella, fondatore e presidente di Ca' del Bosco.

