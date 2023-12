“Natale in Dispensa” con tre special pack firmati da Filippo Sisti

Dispensa celebra il Natale di quest'anno presentando una collezione esclusiva di tre special pack curati da Filippo Sisti, pensati per arricchire i pranzi e le cene festive con cocktail unici. Le tre box in edizione limitata, chiamate “Uno Spritz in Dispensa”, “Un Americano in Dispensa” e “Un Caffè in Dispensa”, invitano curiosi e appassionati a esplorare il mondo della mixology attraverso la reinterpretazione di Filippo Sisti di una selezione di spirits dal ricco catalogo di Dispensa.

Un spritz in dispensa 1/3 Un americano in dispensa 2/3 Un caffè in dispensa 3/3 Previous Next

Una panoramica delle tre proposte firmate da Dispensa e Filippo Sisti

Ecco una breve panoramica delle tre proposte firmate da Dispensa e Filippo Sisti:

“Uno Spritz in Dispensa” : Una rivisitazione del tradizionale aperitivo italiano, arricchito con Liquore Salvia & Limone , Berliner Weisse Testadariete , limone e zucchero bianco. Accompagnato dai deliziosi Biscotti al Limone dei Fratelli Lunardi .

“Un Americano in Dispensa” : Una reinterpretazione del grande classico della mixology, con l'uso di Bitter Rouge White e soda al pompelmo rosa. Il tutto accompagnato dalle iconiche Patatas Nanas .

“Un Caffè in Dispensa”: Una proposta golosa per concludere in bellezza i pranzi e le cene festive, con l'amaro Dopolavoro di Vecchio Magazzino Doganale abbinato ai pregiati Gianduiotti Bio di Boella & Sorrisi.

Le tre special box rappresentano una fusione armoniosa delle due anime di Dispensa: la selezione di spirits e l'offerta alimentare recentemente introdotta, basata su quattro pilastri fondamentali: etica, salute, prezzo e abbinamento. Queste esclusive box sono disponibili per l'acquisto sull'e-commerce di Dispensa, presso lo store di Torino (Galleria Subalpina - P.za Castello, 9) e nel Wine & Cocktail Bar di Pallanza (Piazza Garibaldi, 31). I prezzi variano a seconda del pack scelto: “Uno Spritz in Dispensa” (Euro 35,00); “Un Americano in Dispensa” (Euro 30,00); “Un Caffè in Dispensa” (Euro 30,00).

Dispensa

Piazza Garibaldi 32/A - 28922 Verbania