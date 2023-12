Amara Agricolo, la special edition al profumo di Ginestra dell'Etna

Amaro Amara, l'iconico amaro siciliano realizzato da scorze di Arancia Rossa di Sicilia Igp, svela una nuova preziosa special edition: Amara Agricolo, il primo liquore infuso con ginestra dell'Etna e dedicato al lavoro degli agricoltori che da quattro generazioni si prendono cura degli agrumeti di famiglia.

Tremila bottiglie per una versione inedita di Amara, che prevede l'infusione per sei lunghi mesi del profumato fiore di ginestra selvatica dell'Etna, raccolto nel momento del suo massimo splendore tra l'inizio di giugno e la fine di luglio, insieme alla miscela segreta di erbe spontanee che crescono alle pendici del vulcano e all'immancabile scorza di Arancia Rossa di Sicilia Igp coltivata negli agrumeti di famiglia.

La nuova edizione speciale vuole essere un affettuoso ringraziamento per tutti i lavoratori e gli agricoltori, che da quattro generazioni si alternano in campo. Un momento di celebrazione in pieno stile Amara, da sempre attenta al rispetto della campagna etnea e delle persone che la abitano e la rendono un luogo vivo e fertile. Un gesto concreto per ricordare le quattro generazioni di uomini e donne che da quasi due secoli si prendono cura degli agrumi.

Oggi i figli e i nipoti dei contadini che lavoravano in campo hanno trovato un impiego all'interno del liquorificio, occupandosi della produzione, dell'imbottigliamento e delle spedizioni che ormai raggiungono non solo la Sicilia e l'Italia ma anche i mercati esteri.

«Amara Agricolo vuole celebrare la natura e il lavoro nei campi - afferma Edoardo Strano, fondatore e ideatore del brand Amara - una bottiglia speciale per festeggiare la bellezza di vivere e lavorare in campagna. Questo amaro è dedicato a tutti gli agricoltori che da quattro generazioni aiutano la mia famiglia a prendersi cura della campagna. Solo grazie al loro duro lavoro è possibile ottenere frutti sani e succosi e la scorza profumata e ricca di aromi che rende unico il nostro Amara. Oggi per me la cosa più gratificante è essere riuscito ad inserire all'interno del liquorificio come operai specializzati i nipoti dei contadini che lavoravano con mio nonno, ragazzi giovani e svegli, determinati nel mandare avanti questa tradizione.»

Amara Agricolo racchiude tutti i sentori e gli aromi della campagna agricola vulcanica, tra profumi e sapori perfettamente equilibrati che alternano le note pungenti della ginestra e la freschezza delle erbe spontanee dell’Etna. Un amaro dal colore giallo ambrato fortemente caratterizzato dai profumi della ginestra appena raccolta, così da conservare tutte le note vegetali e floreali, un prodotto dalla grande complessità aromatica eppure estremamente gradevole.

Amara Agricolo è prodotto lasciando riposare in infusione alcolica per sei mesi il fiore di ginestra selvatica dell'Etna, insieme alle erbe spontanee e alle scorze d'arancia rossa di Sicilia Igp, a cui viene successivamente aggiunta acqua sorgiva che sgorga a 1200 metri sul vulcano e zucchero. Con un tenore alcolico di 35% e il suo retrogusto piacevolmente amaricante è pensato per essere gustato come dopo cena e incontrare il favore dei palati più decisi, che rimarranno affascinati dalle spiccate noti vegetali ed erbacee.

Le prime attesissime tremila bottiglie saranno immesse sul mercato nei canali specializzati da novembre 2023 e disponibili su: amaroamara.com

Amaro Amara

Ss417, KM68 - 95045 Contrada San Martino, Misterbianco (Ct)

Tel 095 622023