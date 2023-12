Lovera, una tisana per ritrovare il tempo e l'amore per sé stessi

In un mondo sempre frenetico, Lovera nasce con l'intento di far riflettere sul valore del tempo, proponendo un piccolo rituale quotidiano: bere una tisana in totale relax. La nostra missione è creare un nuovo rituale, dedicato interamente a noi stessi, in cui la tisana ci accompagna dall'inizio alla fine. Lovera non è solo un prodotto; è un autentico movimento d'amore e gratitudine verso noi stessi.

Le tisane Lovera

Lovera offre un'esperienza che va oltre il semplice prodotto. Il brand si lega profondamente ai libri, mirando a offrire al consumatore un'esperienza piacevole e completa. Ogni tisana, come ogni libro, rappresenta l'inizio di una nuova avventura. È per questo che ogni gusto prende il nome da una famosa scrittrice.

Il box regalo Lovera

Le Tisane Lovera sono la soluzione perfetta anche per un regalo speciale. Per questo con il formato box potrai comporre il tuo pacchetto con i gusti che preferisci.

Formati disponibili:

Mix box (3 pouch + 1 jar): 60€

Jar box (barattoli): 45€

Componi la tua esperienza con i 6 gusti disponibili:

Aghata

Un enigma da gustare: tisana mela, mandorla e cannella. Un infuso dal sapore ricco e avvolgente, con note di rooibos, mela, mandorle e cannella. Una delizia che ti porterà nel mondo di Agatha Christie, tra indagini e colpi di scena. Perfetta per chi ama i misteri e le atmosfere noir.

Alda

Poesia in tazza: tisana zenzero e limone. Un inno alla vita, alla passione e alla creatività. Come Alda Merini, è un mix di ingredienti unici e speciali che si combinano per dare vita a un sapore unico e indimenticabile. Il rooibos è il cuore di questa tisana, con il suo sapore delicato e aromatico. Ideale per rilassarsi, lasciarsi trasportare dalla poesia della vita e trovare ispirazione.

Emily

La voce del vento: tisana cocco e cioccolato. Ispirata alla natura e alla tenacia di Emily Brontë. Il rooibos, la scorza di cacao e le gocce di cioccolato jumbo creano una bevanda calda e avvolgente, mentre i pezzetti di cocco aggiungono un tocco di dolcezza.

Jane

Un tuffo nel mondo dell’amore: tisana ai frutti rossi. Una miscela di ingredienti naturali che evocano il mondo romantico e letterario dell'autrice inglese. Fiori di ibisco, buccia di rosa canina e bacche di sambuco donano una nota fresca e acidula, mentre foglie di mora, aroma e more, fragole e lamponi aggiungono un tocco di dolcezza e fruttato.

Isabel

Una tisana per sognare: infuso frutti esotici e menta. Ispirata a Isabel Allende e alla sua passione per la letteratura e i viaggi. Il sapore dolce e fruttato degli ingredienti si combina con note floreali e speziate, creando una bevanda rinfrescante e rilassante.

Mary

Un viaggio nell’immaginazione: tisana alle erbe. Un invito ad immergersi nelle atmosfere gotiche e romantiche dei romanzi di Mary Shelley. Fiori di luppolo e erba di iperico donano un tocco di mistero e magia, mentre verbena e valeriana regalano un senso di pace e serenità. Perfetta per una pausa di relax o per accompagnare una lettura.

Scopri tutte le opzioni disponibili online sul sito www.clublovera.com