Il peach fuzz, colore Pantone del 2024, sarà in tendenza anche nei cocktail?

Dalle mani ridate ed esperte di Mattia Pastori di Nonsolococktails, prima agenzia italiana di servizi integrati nel mondo dell'ospitalità con un focus specifico nella mixology, ecco tre ricette ispirate al colore Pantone 2024: il Peach fuzz 13-1023, una tonalità pesca sensuale con un tocco di gentilezza che ben si presta alla realizzazione di cocktail delicati alla vista ma incisivi nel gusto e pronta a conquistare il mondo degli spirits.

Peach fuzz, i tre cocktail da preparare con il colore Pantone del 2024

1. Bellini Margherita

Il Bellini Margarita nasce dall'idea di miscelare, per il Franco's Bar di Positano, due capisaldi della scena internazionale come il messicano Margarita e il più tradizionale Bellini. In questo drink il Tequila incontra le note agrumate di uno dei più perfetti aperitivi italiani ‘'Italicus Rosolio di Bergamotto'', il succo di pesca fresco e le note acide del succo di limone che donano così un'inconfondibile freschezza al drink. È il cocktail ideale per un aperitivo romantico o per ritrovare i profumi dell'estate.

Il Bellini Margherita

Ingredienti:

4 cl Tequila 2 cl Italicus Rosolio di Bergamotto 4 cl Succo di pesca 1,5 cl Succo di lime

Shakerare tutti gli ingredienti e versare il liquido nel bicchiere tumbler basso con ghiaccio e fiore edule.

2. The Gentlemen

Il The Gentlemen è un signature cocktail firmato Mattia Pastori, mixology expert e fondatore di Nonsolococktails, creato durante la sua esperienza all'Armani Bamboo Bar e dedicato al Re della moda. Questo drink reinterpreta un calice di champagne rosé andando a gasare Vodka, Chiaretto del lago di Garda e Pompelmo, in modo da ottenere un cocktail dalla struttura vinosa in grado di ricordare i grandi classici, ma servito con un'allure glamour e contemporanea.

Il The Gentlemen

Ingredienti:

4 cl Vodka 4 cl Chiaretto lago di Garda 4 cl S premuta di pompelmo 1 cl S ciroppo di zucchero

Versare gli ingredienti in un gasatore e caricare con una bomboletta di CO2.

Servire in coppa da vino con tanto ghiaccio o in un flute; decorare con un lampone o dei petali di rosa.

3. Peach Fuzz Negroni

L'ultimo cocktail nasce proprio per celebrare il recentissimo Pantone color of the year 2024 da cui prende il nome: Peach Fuzz Negroni. Si tratta della reinterpretazione di un classico Negroni realizzato con prodotti italiani e miscelati con un infuso di gin al pepe rosa e al cioccolato Ruby. Adatto per il momento dell'aperitivo, ma anche per il dopocena, questo drink è destinato a diventare un must del prossimo anno.

Il Peach Fuzz Negroni

Ingredienti:

3 cl Vermouth rosato 3 cl Bitter bianco 3 cl Gin infuso al pepe rosa e al cioccolato Ruby

Miscelare tutti gli ingredienti in un mixing glass e versare in una coppa da cocktail.