Terre d'Oltrepò e la "Cura Callegari": più export e modello Champagne

Classe 1982, ex manager di Microsoft, tanta dimestichezza con i numeri e un pallino per l'inglese, da infilare ogni quattro parole, anche quando apparentemente non serve. Un modo come un altro per prendere le distanze dal passato. Voltare pagina. E provare a indicare a Terre d’Oltrepò la strada del futuro. Tanto diversa da quella percorsa sino ad oggi da dover essere coniugata (anche) in un'altra lingua. Per Umberto Callegari, risollevare le sorti della più grande azienda vitivinicola lombarda è questione personale, oltre che professionale. Una missione che sembra passare dal lessico, dalla semantica e dalla postura. Armi di una gestione manageriale che si pone l'obiettivo primario di isolare e cancellare il pregresso - come fosse un virus annidato nel database - ancor prima di costruire futuro. Il nuovo amministratore delegato della cooperativa oltrepadana, figlio di medici, cresciuto a Casteggio, ha presentato un aggiornamento del Piano strategico 2023/2028 che sa di repulisti. Nei toni. E nel merito.

Il Piano strategico 2023/2028 di Terre d'Oltrepò

Termosifoni spenti e freddo da battere i denti, nella sala al primo piano della sede storica di via Crispi, a Santa Maria della Versa, non sono certo un buon biglietto da visita. Ma a scaldare l'ambiente ci hanno pensato un paio di stoccate riservate ad imbottigliatori, Consorzio Tutela Vini e «precedente gestione», a condire il succinto discorso sulle iniziative già intraprese - e su quelle da intraprendere - per rilanciare i marchi aziendali nell’Horeca e in Gdo (su tutti il prestigioso brand “La Versa”, che sparirà dai supermercati in veste Charmat, sostituito da "Rocca della Versa"). Nel concreto, Callegari, in carica da luglio 2023, ha sviluppato con il suo nuovo «managing board» un piano strategico su tre macro aree. La prima è l’export, «che nella precedente gestione Terre d’Oltrepò non ha mai affrontato, banalmente perché nessuno parlava inglese». In chiusura, domani a Londra, il primo contratto della cantina in Uk, dopo l'accordo siglato a settembre con Mack & Schühle Italia per la fornitura di circa 12 milioni di bottiglie, per il primo anno di collaborazione.

Terre d'Oltrepo': sempre più bottiglie e meno vino sfuso

La seconda "area" di azione è il passaggio dal vino sfuso alla bottiglia, «che ha già portato a un milione di euro in più sul fatturato e a una nuova linea di imbottigliamento, nel polo produttivo di Casteggio, in grado di far lievitare lil ciclo di lavorazione da 5 a 6-7 milioni di bottiglie». Terzo fondamentale asset è il nuovo modello di business che consentirà a Terre d’Oltrepò di proporsi come «centro di pressatura del Pinot Nero, sul modello delle cantine della Champagne». La cooperativa intende diventare un punto di riferimento "conto terzi", utile a chiunque intenda imbottigliare vino in Oltrepò, soprattutto se si tratta di Metodo classico. Su questo fronte, sarebbe in fase di definizione un accordo con Berlucchi per l'imbottigliamento di «un paio di milioni di bottiglie», presumibilmente a marchio Vigne Olcrù, la cantina recentemente acquisita dalla famiglia Ziliani, proprio a Santa Maria della Versa.

Idee non ancora chiarissime, invece, su come trasformare in reddito il grande tesoro custodito nella "pancia" della cantina: oltre 2 mila Jéroboam (bottiglie da 3 litri) di vecchie annate. «Si può costruire valore su questo stock di grandi formati - ha chiosato l'ad - perché non esiste nessun'altra cantina in Italia, e probabilmente in Europa, con questi numeri su annate che vanno dal 1986 al 1991. Sicuramente è un prodotto adatto alle aste, ma c'è anche l'asset del "vino da collezione" da sondare. Le bottiglie che abbiamo aperto erano in una stato di forma eccezionale, ancora fresche, non "pesanti" o di difficile beva, quasi come vini prodotti 60 mesi fa. Un'esperienza unica e l'ennesima conferma del valore di questo stock».

Parole dure in vista delle elezioni del Consorzio Oltrepo'

Tra un punto e l'altro del Piano strategico 2023/2028, ecco le stoccate. «Terre d'Oltrepò - ha dichiarato l'ad Umberto Callegari - non aveva una contabilità aziendale perché il vino, evidentemente, non è mai stato un asset. Prendendola in carico ci siamo resi conto che in Oltrepò, contrariamente a quanto si pensi, c'è qualcuno che guadagna col vino: e quel "qualcuno" sono gli imbottigliatori e i mediatori. Ciò significa che qualcosa non va con il presidio della filiera produttiva, ma il mio lavoro è quello di remunerare i produttori al più alto livello possibile. Per questo mi sembra cosa inutile cercare di mettere d'accordo interessi contrapposti: che nel Consorzio ci siano sia produttori che imbottigliatori è una cosa che non si può sentire». Buone nuove dunque, almeno nelle premesse, sul fronte delle liquidazioni ai soci viticoltori della cooperativa.

«La remunerazione delle uve - ha risposto Callegari alla specifica domanda di Italia a Tavola - dipende dal mercato. Se il mercato non c'è, non puoi vendere promesse. La nostra volontà è quella di salire a quota 56-60 euro, ma in maniera sostenibile». Un discorso che la cooperativa oltrepadana lega a doppio filo con quello delle prossime elezioni del Consorzio Tutela Vini Oltrepò pavese. Le parole dell'ad Umberto Callegari suonano come un monito inequivocabile: «O si sta dalla parte degli imbottigliatori, o dalla parte dei produttori. Far parte di un Consorzio che non serve o che è indeciso non ha senso, è solo una dispersione di tempo e di risorse. E Terre d'Oltrepò non ha tempo né risorse da sprecare». Un messaggio forte e chiaro. In direzione Torrazza Coste.